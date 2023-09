Wielkie odszkodowania za błędy lekarskie w trzy miesiące. Kto i jak może je dostać?

Polskę czeka demograficzna katastrofa. Liczba ludności może spaść nawet o ok. 10.5 mln

Odszkodowania za błędy lekarskie – nowe zasady

.Nowelizacja ustawy likwiduje wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, a w ich miejsce powołuje Zespół do spraw Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych, działający przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Odszkodowania będzie przyznawać Rzecznik Praw Pacjenta. Za złożenie wniosku do rzecznika zapłacimy 300 zł. Na wydanie decyzji będziemy czekać trzy miesiące.

Co to jest zdarzenie medyczne?

Zdarzenie medyczne powstaje w trakcie lub w efekcie udzielania bądź zaniechania udzielenia świadczenia zdrowotnego:

* zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym,

* uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta, albo

* śmierć pacjenta,

którego z wysokim prawdopodobieństwem można było uniknąć, jeśli świadczenie zostałoby udzielone zgodnie z aktualną wiedzą medyczną albo zastosowana zostałaby inna dostępna metoda diagnostyczna lub lecznicza. Świadczenie kompensacyjne będzie mogło być przyznane tylko za zdarzenie medyczne, do którego doszło w szpitalu i tylko, jeśli leczenie pacjenta było finansowane z NFZ.

Konieczny wniosek

Wniosek do RPP będzie mógł złożyć pacjent, a w przypadku jego śmierci:

* krewny pierwszego stopnia - czyli córka, syn, matka, ojciec,

* niepozostający w separacji małżonek,

* przysposabiający lub przysposobiony,

* osoba pozostająca z pacjentem we wspólnym pożyciu.

Wniosek trzeba złożyć w ciągu roku od dnia, w którym wnioskodawca dowiedział się o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo o śmierci pacjenta, ale nie później niż trzy lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie medyczne.

Odszkodowanie za błędy lekarskie – ile można dostać?

Wysokość odszkodowania z tytułu jednego zdarzenia medycznego w odniesieniu do jednego wnioskodawcy wynosi w przypadku:

* zakażenia biologicznym czynnikiem chorobotwórczym: od 2 tys. zł do 200 tys. zł;

* uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia: od 2 tys. zł do 200 tys. zł;

* śmierci pacjenta: od 20 tys. zł do 100 tys. zł.

Wysokość świadczenia podlegać będzie waloryzacji, a informację o tym Rzecznik zamieszczał będzie na stronie internetowej urzędu go obsługującego.

Ważne!

Świadczenia kompensacyjne wypłacane na podstawie znowelizowanej ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta będą zwolnione z podatku PIT.

