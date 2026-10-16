Otwarcie nowego parku handlowego BIG Konstantynów 29 października 2026 roku.

Inwestycja zlokalizowana na granicy Konstantynowa Łódzkiego i Łodzi.

Blisko 30 nowych sklepów, w tym debiutujące w regionie marki Mr. DIY i Worldbox.

Stworzenie około 300 nowych miejsc pracy dla lokalnej społeczności.

Koncert Blanki i liczne atrakcje podczas dnia otwarcia.

Otwarcie BIG Konstantynów

Już 29 października 2026 roku, dokładnie o godzinie 10:00, swoje drzwi dla klientów otworzy BIG Konstantynów. To jeden z największych tego typu obiektów w całej aglomeracji łódzkiej, zlokalizowany w strategicznym punkcie – w Konstantynowie Łódzkim, tuż przy granicy z łódzkim osiedlem Retkinia. Inwestor, firma BIG Poland, podkreśla, że cały obiekt jest już w 100% wynajęty.

Property News wskazuje, że nowy kompleks to nie tylko miejsce na zakupy, ale także ważny impuls dla lokalnego rynku. Nowy park handlowy w Konstantynowie Łódzkim to inwestycja, która przyniesie regionowi około 300 nowych miejsc pracy. Skala projektu robi wrażenie. Sam park handlowy pod marką BIG zajmie 13,5 tys. mkw. powierzchni, ale jest częścią większego kompleksu handlowego, który razem z działającymi już obok marketami Kaufland i Bricomarché będzie miał łącznie około 21 tys. mkw.

Dla firmy BIG Poland to już piętnasty działający park handlowy w kraju. Lokalizacja nie jest przypadkowa – inwestor liczy na klientów nie tylko z Konstantynowa i zachodniej części Łodzi, ale także na ponad 20 tysięcy osób pracujących w pobliskiej strefie ekonomicznej.

Jakie marki pojawią się w nowym parku handlowym?

W nowym kompleksie handlowym pod Łodzią znajdzie się blisko 30 sklepów i punktów usługowych. Oferta jest zróżnicowana i ma odpowiadać na potrzeby różnych grup klientów – od rodzin z dziećmi, przez miłośników mody, po osoby szukające elektroniki czy artykułów do domu.

Szczególnie ciekawie zapowiadają się debiuty. Jednym z nich będzie Mr. DIY, czyli popularna marka z artykułami do domu i ogrodu, która do tej pory nie miała swojego sklepu w Łodzi i okolicach. Prawdziwą gratką dla fanów mody streetwearowej będzie z kolei pierwszy w całym regionie salon marki Worldbox.

W parku handlowym BIG Konstantynów klienci znajdą przekrojową ofertę od mody, przez elektronikę, po artykuły dla domu i zwierząt. Pełna lista zapowiedzianych marek wygląda następująco:

Moda i obuwie: New Yorker, Sinsay, CCC, Martes Sport, Worldbox.

Dom i ogród: Jysk, Mr. DIY.

Elektronika: RTV Euro AGD, Media Expert.

Zdrowie i uroda: Rossmann, Hebe.

Dla dzieci: Smyk.

Dla zwierząt: Maxi Zoo.

Ofertę handlową uzupełnią ważne punkty usługowe. Na terenie kompleksu otworzy się centrum medyczne Medicover oraz nowoczesny klub fitness sieci Well Fitness.

Co w programie otwarcia? Będzie koncert Blanki

Inwestorzy podkreślają, że BIG Konstantynów ma być czymś więcej niż tylko miejscem na szybkie zakupy. Kompleks został zaprojektowany z myślą o spędzaniu w nim wolnego czasu. Dlatego obok sklepów pojawi się rozbudowana strefa gastronomiczna. Klienci będą mogli zjeść w restauracji McDonald’s, pizzerii Da Grasso czy w lokalu Kebab Fenix. Na miłośników słodkości czekać będzie cukiernia Z Pieca Rodem.

Komfort odwiedzających mają zapewnić także udogodnienia, takie jak duży parking na ponad 750 samochodów, a także specjalnie zaprojektowane strefy relaksu i miejsca zabaw dla dzieci.

Portal Propertynews.pl informuje, że najwięcej będzie się jednak działo w dniu otwarcia. Na wielkie otwarcie BIG Konstantynów zaplanowano darmowy koncert Blanki oraz szereg innych, bezpłatnych atrakcji dla całych rodzin. Impreza towarzysząca uruchomieniu parku handlowego rozpocznie się 29 października o godzinie 14:00. W programie przewidziano pokazy cyrkowe i występy muzyczne. Gwiazda wieczoru, Blanka, pojawi się na scenie o godzinie 17:00. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny.

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