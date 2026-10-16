Wrześniowe ceny w sklepach

Z najnowszego Badania i Raportu Koszyk Zakupowy przygotowanego przez agencję ASM SFA wynika, że Polacy płacą za podstawowe produkty nieco mniej niż rok temu. Choć w porównaniu z sierpniem 2026 roku widać minimalny wzrost cen (o 0,21 proc.), to w skali roku mamy do czynienia ze spadkiem.

Portalspożywczy.pl informuje, że średnia cena koszyka zakupowego we wrześniu 2026 roku wyniosła 320,10 zł, co oznacza, że ceny w sklepach są o 0,91 proc. niższe niż w tym samym okresie rok wcześniej. We wrześniu 2025 roku za te same 40 produktów trzeba było zapłacić 323,03 zł. To niewielka, ale odczuwalna różnica na poziomie prawie 3 zł. Analitycy podkreślają, że podwyżki w skali miesiąca zanotowano w 8 z 13 badanych sieci handlowych.

Gdzie zrobić najtańsze zakupy? Auchan liderem, Netto na szarym końcu

Raport ASM SFA nie pozostawia złudzeń – wybór sklepu ma ogromne znaczenie dla naszego portfela. Różnica w cenie tego samego zestawu produktów między najtańszą a najdroższą siecią handlową przekroczyła we wrześniu 75 zł. W portfelu zostaje prawie 76 zł. To kwota, która robi wrażenie.

Okazuje się, że odpowiedź na pytanie, gdzie najtaniej na zakupy, jest we wrześniu jedna: w sieci Auchan, gdzie za ten sam zestaw produktów trzeba było zapłacić 268,55 zł. To jedyna sieć, w której średnia wartość koszyka spadła poniżej granicy 300 zł. Na drugim miejscu znalazły się sklepy Makro Cash & Carry (301,66 zł), a na trzecim Aldi (313,34 zł).

Na drugim biegunie znalazła się sieć Netto. Tam za te same zakupy klienci musieli zapłacić średnio 344,44 zł.

Różnica pomiędzy najtańszą (Auchan) a najdroższą (Netto) wartością koszyka w tym zestawieniu wyniosła 28,26 proc. – można przeczytać w raporcie ASM SFA.

W tych sklepach ceny spadły, a w tych poszły w górę

Wrześniowy raport pokazuje nie tylko, gdzie jest najtaniej, ale też które sieci najbardziej zmieniły swoje ceny w ciągu ostatniego miesiąca. To ważna wskazówka dla klientów, którzy obserwują dynamiczne zmiany na rynku.

Okazuje się, że nie wszędzie było drożej niż w sierpniu. Największy spadek cen w porównaniu do sierpnia odnotowano w sklepach Aldi (4,82 proc.), a największy wzrost w sieci Intermarche (4,52 proc.). To pokazuje, że nawet w obrębie jednego miesiąca polityka cenowa poszczególnych graczy może się diametralnie różnić.

Jaki format sklepu jest najtańszy? Wyniki mogą zaskoczyć

Portal Spożywczy wskazuje, że ciekawych wniosków dostarcza również analiza cen w zależności od formatu sklepu. Wbrew powszechnej opinii, to nie dyskonty okazały się we wrześniu najtańszym miejscem na zakupy.

Z raportu ASM SFA wynika, że najkorzystniej wypadały sklepy typu Cash & Carry, gdzie średni koszt koszyka wyniósł 308,71 zł. Tuż za nimi uplasowały się hipermarkety z koszykiem za 311,35 zł. Dyskonty zajęły dopiero trzecie miejsce (324,90 zł). Najdroższym formatem okazały się supermarkety, gdzie za ten sam zestaw produktów trzeba było zapłacić średnio 332,98 zł.

Badanie i Raport Koszyk Zakupowy ASM SFA to comiesięczna analiza cen 40 tych samych, najpopularniejszych produktów z podstawowych kategorii, takich jak nabiał, mięso, napoje, słodycze czy chemia domowa. Badanie jest prowadzone w 13 największych sieciach handlowych w Polsce.

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