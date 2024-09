Wielkie zagrożenie dla klientów PKO BP. Agencja rządowa wydała ostrzeżenie

Atak cyberprzestępców na klientów PKO BP

Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego polskiego sektora finansowego (CSIRT KNF) poinformował na platformie X, o kolejnym, zmasowanym ataku na właścicieli kont bankowych PKO BP.

CSIRT KNF podkreśla, że chociaż nie jest to pierwsza tego typu akcja, to jest ona równie niebezpieczna jak poprzednie. Hakerzy, wykorzystując zaawansowane techniki inżynierii społecznej, stworzyli fałszywą stronę internetową, która jest niemal nieodróżnialna od oryginalnej strony ipko.pl. co może wprowadzić w błąd nawet ostrożnych klientów banku.

Jedyną zauważalną na pierwszy rzut oka różnicą jest adres URL – prawidłowy to ipko.pl, podczas gdy fałszywy to ipkobank. Cyberprzestępcy rozsyłają te linki w różny sposób: poprzez wiadomości e-mail, komunikatory internetowe, a nawet SMS-y. Celem jest zdobycie danych logowania do bankowości internetowej, co może prowadzić do kradzieży środków finansowych lub wyłudzenia danych osobowych, które później mogą zostać użyte do kolejnych oszustw.

Zachowaj ostrożność

Bank PKO BP apeluje do swoich klientów, aby zachowali szczególną ostrożność w korzystaniu z bankowości elektronicznej. Pracownicy banku nigdy nie proszą klientów o podanie pełnych danych logowania ani innych wrażliwych informacji. W razie jakichkolwiek podejrzeń co do legalności strony czy wiadomości, warto bezpośrednio skontaktować się z bankiem i zweryfikować otrzymane informacje.

Co to Jest Phishing?

Phishing to metoda cyberprzestępców, która polega na podszywaniu się pod zaufane instytucje, takie jak banki, w celu wyłudzenia danych logowania lub innych poufnych informacji. W walce z phishingiem kluczowe stosowanie prostych zasad bezpieczeństwa:

* Nigdy nie podawaj swoich danych logowania w odpowiedzi na wiadomości e-mail lub SMS,

* Korzystaj z aplikacji bankowej lub ręcznie wpisuj adres strony banku w przeglądarce,

* Regularnie zmieniaj hasła i stosuj uwierzytelnianie dwuskładnikowe, jeśli jest dostępne.

UWAGA! Cyberprzestępcy przygotowali fałszywą stronę podszywającą się pod @PKOBP. Wprowadzenie tam swojego loginu i hasła grozi utratą Waszych środków. Bądźcie ostrożni i pamiętajcie o dokładnym weryfikowaniu adresu strony, na której się znajdujecie! pic.twitter.com/ppOcx86FIp— CSIRT KNF (@CSIRT_KNF) September 4, 2024

