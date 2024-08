Wielkie zmiany dla emerytów od 1 września. Nałożą na seniorów nowe ograniczenia

Kto może dorabiać do emerytury bez ograniczeń?

Seniorzy, którzy osiągnęli wiek emerytalny, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 w przypadku mężczyzn, mogą dorabiać bez żadnych ograniczeń. Wyjątkiem są emeryci, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego czyli 1780,96 zł brutto, Jeżeli ich przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do emerytury minimalnej, emeryturę za dany okres będą mieli mniejszą - bez dopłaty do minimum.

Bez ograniczeń możesz dorabiać również wtedy, jeśli pobierasz rentę dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową albo rentę rodzinną przysługującą po osobach uprawnionych do tych świadczeń. Emeryci, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego, muszą kontrolować, czy zarobki nie są zbyt wysokie, co może doprowadzić do zmniejszenia lub zawieszenia wypłaty świadczenia z ZUS.

Kiedy ZUS zmniejszy lub zawiesi emeryturę?

Możesz bez żadnych konsekwencji dorabiać do emerytury, jeśli twój przychód nie jest wyższy niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (za poprzedni kwartał ostatnio ogłoszonego przez prezesa GUS). Twoja emerytura zostanie zmniejszona, gdy osiągniesz przychód przekraczający 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie wyższy niż 130 proc. tego wynagrodzenia. Jeśli twój przychód przekroczy 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ZUS zawiesi ci wypłatę emerytury.

Nowe limity dorabiania od 1 września 2024

Z danych opublikowanych przez GUS wynika, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w II kwartale 2024 roku wyniosło 8038,41 zł brutto. To oznacza, że limity dorabiania dla emerytów i rencistów w okresie od 1 września do 30 listopada 2024 roku będą następujące:

* 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2024 r. wynosi 5626,88 zł. Przychody powyżej tej kwoty wpłyną na zmniejszenie emerytury/renty,

* 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2023 r. wynosi 10 449,93 zł. Przychody powyżej tej kwoty będą oznaczać zawieszenie emerytury/renty. Nie są to niestety dobre wiadomości dla dorabiających emerytów. Limity od 1 września 2024 roku będą niższe niż obecnie, gdyż w poprzednim kwartale przeciętne wynagrodzenie było wyższe.