Polregio i nowe pociągi do 2030 roku

Prezes Polregio Andrzej Pawłowski zapowiedział, że jednym z kluczowych celów spółki jest gruntowna odnowa taboru. Obecnie średni wiek pojazdów wynosi około 40 lat, a ponad połowa floty to jednostki przestarzałe.

Jak podkreślił: „Chcielibyśmy być gotowi z nowymi pociągami na otwarcie rynku w 2030 roku, wtedy będziemy mogli lepiej konkurować w przetargach w ramach służby publicznej. Bez nowego taboru będzie to znacznie trudniejsze”.

Pool taborowy i finansowanie inwestycji

Spółka rozważa różne formy finansowania inwestycji, w tym współpracę z instytucjami finansowymi oraz wykorzystanie środków unijnych. Coraz większą rolę ma odegrać tzw. pool taborowy, czyli wynajem pociągów. Choć taka forma pozyskania taboru może być droższa, pozwala uniknąć dużych jednorazowych wydatków.

Polregio nie rezygnuje także z zakupu używanych pojazdów. W 2024 roku spółka nabyła 22 składy, a w kolejnych miesiącach planuje dalsze zakupy, głównie pojazdów spalinowych.

To odpowiedź na strukturę infrastruktury – około 40 proc. linii kolejowych w Polsce nie ma trakcji elektrycznej. Jak wskazał prezes, używane, około 20-letnie pociągi są znacznie tańsze, a jednocześnie w dobrym stanie technicznym.

Rozwój zaplecza i poprawa efektywności

Spółka planuje również inwestycje w zaplecze techniczne, by ograniczyć koszty utrzymania taboru. Dodatkowo w 2026 roku ma powstać centralny magazyn części zamiennych, co skróci czas oczekiwania na komponenty, który obecnie sięga nawet roku.

Polregio – skala działalności i wyniki

Polregio pozostaje największym pasażerskim przewoźnikiem kolejowym w Polsce z udziałem na poziomie około 25 proc. rynku. W 2025 roku spółka przewiozła blisko 103 mln pasażerów, a dziennie z jej usług korzysta 281 tys. osób.

Firma obsługuje ponad 2 tys. pociągów dziennie, a w weekendy ponad 1450 składów, realizując przewozy zamawiane przez samorządy wojewódzkie.

PTNW - Modzelewski