PKO Bank Polski wprowadza nową metodę autoryzacji przelewów w aplikacji IKO, wymagającą wykonania zdjęcia dowodu osobistego i selfie.

Nowe zabezpieczenie ma chronić klientów przed oszustwami i jest aktywowane sporadycznie, w sytuacjach podejrzenia wyłudzenia środków.

Brak wykonania weryfikacji tożsamości (zdjęcie dowodu i selfie) w wyznaczonym czasie skutkuje automatycznym anulowaniem przelewu.

Wprowadzenie tej metody zbiega się ze znacznym wzrostem liczby użytkowników bankowości mobilnej w Polsce, która w III kwartale 2025 r. przekroczyła 26,8 mln.

Kiedy bank poprosi o selfie i dowód osobisty?

Nowe rozwiązanie wdrożone przez PKO Bank Polski nie będzie standardową procedurą przy każdej transakcji. Bank wyraźnie komunikuje, że jest to dodatkowa forma zabezpieczenia, która będzie aktywowana sporadycznie i tylko w określonych przypadkach. System zadziała jako dodatkowy "bezpiecznik", gdy algorytmy banku wykryją nietypową lub potencjalnie niebezpieczną aktywność na koncie klienta.

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, dodatkowa weryfikacja ma chronić środki zgromadzone na rachunkach. System może zostać aktywowany przykładowo w przypadku podejrzenia, że klient padł ofiarą oszustwa i nieuprawniona osoba próbuje wyprowadzić pieniądze z jego konta lub lokaty. Oznacza to, że typowy użytkownik aplikacji IKO, wykonujący swoje codzienne przelewy, najprawdopodobniej nie spotka się z tą formą autoryzacji. Pojawi się ona wyłącznie w sytuacjach podwyższonego ryzyka.

Dlaczego PKO BP wprowadza dodatkowe zabezpieczenia?

Głównym celem wprowadzenia nowej metody autoryzacji jest wzmocnienie ochrony klientów przed coraz bardziej zaawansowanymi metodami cyberprzestępców. Jak informuje Fakt, rosnąca popularność bankowości mobilnej sprawia, że oszuści szukają nowych sposobów na przejęcie kontroli nad kontami i wyłudzenie środków. Weryfikacja tożsamości za pomocą dokumentu i selfie to rozwiązanie znane m.in. z procesu zakładania konta "na selfie", które teraz zostanie wykorzystane do zabezpieczania transakcji.

Warto podkreślić, że weryfikacja selfie w banku nie zastępuje dotychczasowych metod autoryzacji, takich jak kody SMS, karta kodów czy potwierdzenie biometryczne w aplikacji IKO. Funkcjonuje ona jako dodatkowa, niezależna warstwa ochrony, uruchamiana w wyjątkowych okolicznościach, by upewnić się, że to faktyczny właściciel rachunku zleca operację.

Co się stanie, jeśli nie wykonam weryfikacji w aplikacji IKO?

Proces weryfikacji został zaprojektowany tak, aby był jak najmniej uciążliwy, ale jednocześnie skuteczny. Jeśli system bankowy zażąda dodatkowego potwierdzenia tożsamości, klient otrzyma jasną instrukcję w aplikacji IKO. Będzie musiał wykonać zdjęcie obu stron dowodu osobistego oraz nagrać krótki filmik twarzy (selfie).

Bank wyznacza na to konkretny limit czasowy. Jeśli klient nie wykona zdjęcia dowodu tożsamości oraz selfie w wyznaczonym przez bank terminie, przelew zostaje automatycznie anulowany. Informacja o czasie przeznaczonym na wykonanie weryfikacji pojawia się na ekranie telefonu jednocześnie z prośbą o autoryzację. Takie działanie ma na celu zablokowanie transakcji, co do której istnieje podejrzenie, że jest próbą oszustwa.

Mobilna rewolucja w bankowości napędza zmiany

Decyzja PKO Banku Polskiego wpisuje się w szerszy trend cyfryzacji sektora finansowego i rosnącej popularności aplikacji mobilnych. Według danych z ostatniego raportu kwartalnego NetB@ank, opublikowanego przez Związek Banków Polskich, banki muszą nieustannie rozwijać swoje systemy bezpieczeństwa, aby nadążyć za zmieniającymi się nawykami klientów.

Raport ZBP wskazuje, że liczba aktywnych użytkowników aplikacji mobilnych w trzecim kwartale 2025 r. wyniosła ponad 26,8 mln. To wzrost o około 558 tys. w stosunku do drugiego kwartału 2025 r. i o ponad 3,5 mln w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. Tak dynamiczny rozwój bankowości mobilnej wymusza na instytucjach finansowych wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, które z jednej strony ułatwiają korzystanie z usług, a z drugiej zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa zgromadzonych środków.

Pieniądze to nie wszystko - Mateusz Balcerowicz