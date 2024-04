Wielkie zmiany w dużym banku. Klienci stracą ważną usługę

800 plus już nie rodziców dzieci uczących się online! Ważne zmiany w 800 plus

Bank Millenium rezygnuje z ważnej usługi

W aplikacji Millenium wyłączone zostaną usługi HCE, służące do płatności zbliżeniowych kartą przy użyciu telefonu komórkowego – podaje portal bankier.pl. Od 20 kwietnia nie można już do aplikacji wprowadzać nowych kart, aby je zwirtualizować, a od 1 lipca nie będzie można dokonywać w ten sposób płatności.

Klienci banku będą nadal mogli płacić za pomocą telefonu, Millenium zapewnia, że w aplikacji będą aktywne pozostałe usługi. Tak samo można użyć wirtualnego portfela (na przykład od Google), albo płacić zbliżeniowo przy pomocy BLIKa. Każda karta płatnicza banku wydana może być podpięta do wirtualnego portfela każdego z najważniejszych dostawców tej usługi.

Sposób korzystania z płatności mobilnych przez telefon bez zmian

W sposobie korzystania z płatności telefonem nic się nie zmieni. Wystarczy przyłożyć odblokowany telefon do terminala i nawet w przypadku BLIKa nie ma konieczności przepisywania żadnego kodu. Klienci muszą jednak pamiętać, żeby do lipca przenieść swoje karty płatnicze do innej wykorzystywanej usługi. Bank Millenium wprowadził usługę HCE do swojej oferty jako pierwszy bank w Polsce i utrzymał ją najdłużej ze wszystkich. Teraz bank chce promować inne, nowocześniejsze rozwiązania.

