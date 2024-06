Wielkie zmiany w urzędach pracy! Zasiłki w górę, dopłaty za pracę seniora

Nawet 12 tys zł kary za brak OC! Wezwania do zapłaty już docierają do kierowców

Wyższe zasiłki dla bezrobotnych

Resort rodziny przedstawił projekt ustawy o rynku pracy i służbie zatrudnienia. Zmiany muszą być wprowadzone, by zaktywizować osoby długotrwale bezrobotne. To jeden z warunków, by uruchamiać wypłaty środków w ramach KPO - pisze "Fakt". Zmieni się m.in. wysokość zasiłku dla bezrobotnych. Od 1 czerwca osoby bezrobotne, które mają staż pracy dłuższy niż pięć lat i krótszy niż 20 lat, otrzymają przez pierwsze 90 dni zasiłek w kwocie 1512,42 zł "na rękę" miesięcznie, zaś osoby ze stażem powyżej 20 lat pracy – 1814,90 zł netto. Osoby o stażu pracy krótszym niż 5 lat, dostaną 1209,94 zł netto miesięcznie przez pierwsze 90 dni. Jeśli ustawa wejdzie w życie to osobom z niskim stażem pracy, którym obecnie przysługuje zasiłek w wysokości 80 proc., naliczany będzie w wysokości 100 proc.

Bezrobotny będzie miał możliwość wyboru urzędu pracy, z którym zamierza współpracować. Obecnie obowiązujące przepisy zakładają, że musi się on zarejestrować w pośredniaku właściwym dla jego miejsca zameldowania.

Rząd dopłaci za zatrudnienie emeryta

W ustawie zawarta jest też comiesięczna dopłata do pensji dla przedsiębiorcy zatrudniającego emeryta. Wysokość dotacji wyniesie maksymalnie do 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, czyli obecnie do 2150 zł. Dofinansowanie do pensji seniora będzie przysługiwało przez 24 miesiące, co oznacza, że łącznie wyniesie do 51 600 złotych. Pracodawca lub przedsiębiorca po upływie okresu przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia będzie obowiązany do dalszego zatrudnienia seniora przez kolejne 12 miesięcy.

Status osoby bezrobotnej dla rolnika

"Rolnicy posiadający powyżej 2 ha przeliczeniowe, niemający stałych dochodów będą mogli ubiegać się o status osoby bezrobotnej" – podano w uzasadnieniu do projektu ustawy. Obecnie rolnicy nie mogą zarejestrować się jako osoby bezrobotne w urzędach pracy i korzystać ze wszystkich form pomocy. Nowe rozwiązania pozwolą rolnikom na zdobycie nowych kwalifikacji.

Nowa pożyczka dla bezrobotnych

W projekcie ustawy znalazła się nowa pożyczka w wysokości do 400 proc. przeciętnego wynagrodzenia na cele edukacyjne. Bezrobotny będzie mógł z niej opłacić swoje kształcenie, np. uczestnictwo w kursach doszkalających. Pożyczki będą mogły być umarzane do kwoty 20 proc. Inną proponowaną zmianą jest rozszerzenie bonu na zasiedlenie dla wszystkich bezrobotnych. Obecnie przysługuje on osobom do 30. roku życia i wynosi 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli ponad 15 tys. zł.

