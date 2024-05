i Autor: Wojciech Wójcikowski

Bezrobocie

Znamy najnowsze dane o poziomie bezrobocia. Ministerstwo ujawnia statystyki

Najnowsze wiadomości ujawnione przez rząd ukazują pozytywną statystykę – bezrobocie spada. Co prawda nie jest to przełomowe obniżenie wskaźnika osób bez pracy jednak brakuje już niedużo do psychologicznej granicy. Bezrobocie spadło zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rok do roku.