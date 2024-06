QUIZ PRL. Kto chodził wtedy do szkoły, musi to pamiętać! 15/15 tylko dla prymusów

Płaca minimalna 2025. Decyzja już za chwilę

Rząd PiS z racji galopującej inflacji wprowadził dwukrotne podwyżki płacy minimalnej w ciągu roku. Tak się stanie również w 2024 roku. Do kwoty 4 242 zł (około 3 221,98 netto) minimalne wynagrodzenie wzrosło już od 1 stycznia 2024, a do 4 300 zł (około 3 261,53 zł netto) wzrośnie od 1 lipca 2024 roku. Podwyżki dotyczą także minimalnej stawki godzinowej - od 1 stycznia wynosi ona 27,70 zł, a od 1 lipca wzrośnie do 28,10 zł. Podobny mechanizm zastosowano już w 2023 roku, co wynikało z ponad 5-proc. inflacji.

Jak wynika ze statystyk płacę minimalną otrzymuje tylko co 10 pracownik, a mimo to pensja minimalna przekłada się później na presję płacową.

Według GUS obecnie średnia krajowa to 7 800 zł brutto, co oznacza, że taki pracownik na rękę otrzymuje 5 600 zł. Jak wynika wprost z przepisów, rząd ma czas do 15 czerwca każdego roku na ustalenie wysokości płacy minimalnej. Czyli decyzję musi podjąć 4 albo 11 czerwca.

Tyle będzie wynosić płaca minimalna w przyszłym roku?

Ministra Pracy, Agnieszka Dziemianowicz- Bąk, chce spełnić wymogi unijnej dyrektywy, a co za tym idzie - podnieść płacę do 60 proc. mediany wynagrodzeń (BCC wylicza, że byłoby to co najmniej 4 900 zł brutto). Ale premier Tusk już zapowiedział: "Pani minister usłyszy ode mnie, że my oczywiście zgodnie z zasadami i obowiązkami zaproponujemy podniesienie płacy minimalnej, tak jak mówi o tym konieczna ustawa, czyli o blisko 5 proc., natomiast nie będziemy proponowali w żadnym wypadku mocniejszego skoku" - zadeklarował Donald Tusk.

Najniższa krajowa 2025 z podwyżką o 300 zł zamiast o 600 zł

Wszystko zatem wskazuje, że wysokość płacy minimalnej będzie ustalona w oparciu o prognozowaną na przyszły rok inflację i realny wzrost gospodarczy. Tu z pomocą przychodzi nam przyjęty przez rząd Wieloletni Plan Finansowy, z którego wynika, że średni wzrost cen ma kształtować się poziomie ok. 5 proc.

Mając te parametry można przyjąć, że rząd może podwyższyć najniższą krajową o sumę 5,2 proc. i 1,03 proc. (inflacja, realny wzrost gospodarczy) a więc o 6,23 proc. Wtedy nowa najniższa krajowa od 1 stycznia 2025 r. wynosić będzie 4 567,89 zł – w zależności od sposobu zaokrąglenia albo 4 570 zł albo 4 600 zł. Maksymalny wzrost mamy więc nie więcej niż 300 zł. To 3 446 zł lub 3 466 zł netto, na rękę.

Przyjmując opcję zgodnie z wytycznymi unijnej dyrektywy z kolei, zgodnie z projektem ministerstwa pracy, płaca w gospodarce musiałaby wzrosnąć o co najmniej 650-700 zł, przekraczając kwotę brutto 5 tys. zł, co oznaczałoby 3 738 zł netto do wypłaty.

Tymczasem na takie podwyżki nie zgadzają się przedsiębiorcy. Business Center Club (BCC) razem z innymi organizacjami pracodawców rekomenduje, aby "uwzględnić w dyskusji negatywny wpływ znacznych podwyżek płacy minimalnej w poprzednich latach na konkurencyjność polskiej gospodarki".

Ekonomiści wskazują, że kolejne skokowe podwyżki płacy minimalnej miałyby wpływ proinflacyjny. "Skoro nie ma wzrostu wydajności i inwestycji, ale nastąpił wzrost płac, to mamy w konsekwencji wysoki poziom inflacji. Dzisiaj ceny w restauracjach w Wenecji, są niższe niż w Warszawie, co właśnie wynika z kosztów zatrudnienia" -twierdzi Marek Zuber ekonomista z Akademii WSB.

