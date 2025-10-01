Od 1 października rolnicy mogą skorzystać z kredytów obrotowych z oprocentowaniem zaledwie 1%, z pulą 700 mln zł na ten cel, aby pomóc w trudnej sytuacji rynkowej.

Ponad 260 mln zł przeznaczono na pomoc rolnikom dotkniętym przymrozkami (200 mln zł), podtopieniami na Żuławach (60 mln zł) oraz rekompensaty 1-3 tys. zł/ha za straty powyżej 30%.

Od 16 października wypłacane będą zaliczki płatności bezpośrednich, na które przeznaczono rekordowe 15,77 mld zł, co oznacza wzrost o 23,68 mln zł.

Rząd zapewnia rolnikom stabilność finansową i rekompensatę strat, zapowiadając elastyczne podejście do puli środków na kredyty.

Kredyty obrotowe dla rolników – najniższe oprocentowanie w historii

Minister rolnictwa podkreślił, że od 1 października dostępne są w bankach współpracujących z Bankiem Gospodarstwa Krajowego kredyty obrotowe oprocentowane na zaledwie 1 proc.. To rozwiązanie ma pomóc rolnikom, którzy borykają się z niskimi cenami skupu i trudną sytuacją rynkową.

„Mówiliśmy o 1,5 proc., a udało się jeszcze obniżyć oprocentowanie do 1 proc. Na ten cel rząd przeznaczył 700 mln złotych do końca roku. Jeśli zainteresowanie będzie większe, będziemy starali się zwiększyć tę pulę” – poinformował minister Stefan Krajewski.

Tak korzystne warunki finansowe mają dać gospodarstwom przestrzeń do spokojniejszego prowadzenia działalności i sprzedaży plonów bez presji szybkiego spieniężenia zbiorów.

Pomoc dla rolników po stratach pogodowych

Resort rolnictwa ogłosił także dodatkowe środki w wysokości ponad 260 mln zł dla gospodarstw poszkodowanych przez ekstremalne zjawiska pogodowe. Wsparcie obejmuje:

* 200 mln zł dla rolników, sadowników i ogrodników dotkniętych wiosennymi przymrozkami,

* 60 mln zł na rzecz gospodarstw z Żuław, które ucierpiały w wyniku podtopień i deszczów nawalnych,

* rekompensaty w wysokości od 1 do 3 tys. zł na hektar dla pozostałych rolników, w zależności od skali strat, pod warunkiem udokumentowanej szkody powyżej 30 proc. plonów.

Płatności bezpośrednie – większa pula środków

Od 16 października rolnicy będą mogli liczyć na wypłatę zaliczek płatności bezpośrednich. Na ten cel przeznaczono aż 15,77 mld zł, co oznacza wzrost o około 23,68 mln zł w porównaniu do kampanii 2024 r.

Minister zapowiedział, że MRiRW w najbliższych dniach skieruje do konsultacji publicznych projekty rozporządzeń określających stawki płatności. Wyjątkiem pozostaje ekoschemat Dobrostan zwierząt, którego szczegółowe zasady zostaną ogłoszone w kwietniu 2026 r.

