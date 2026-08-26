Ruszyła walka o Żabkę! Kanadyjski gigant Alimentation Couche-Tard (właściciel Circle K) ogłosił wezwanie na wszystkie akcje polskiej sieci.

Inwestor oferuje 32 zł za akcję, co stanowi rekordową premię dla obecnych udziałowców.

To przejęcie, warte ponad 32 miliardy złotych, może doprowadzić do zniknięcia Żabki z warszawskiej giełdy.

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To już nie tylko zapowiedzi. Kanadyjski koncern Alimentation Couche-Tard (ACT) oficjalnie ogłosił wezwanie na wszystkie 1 002 974 605 akcji Żabka Group. Operacja prowadzona jest za pośrednictwem Circle K Polska, a za każdą akcję inwestor proponuje 32 zł. Gdyby w wezwaniu kupiono wszystkie papiery, ich łączna wartość wyniosłaby około 32,1 mld zł.

Dla zwykłych klientów najważniejsze jest jednak to, że na tym etapie nie zapowiedziano rewolucji w sklepach. Celem transakcji jest zmiana właścicielska i przejęcie kontroli nad grupą. Kanadyjczycy deklarują, że po sfinalizowaniu przejęcia chcą utrzymać dotychczasową strukturę zatrudnienia w Żabce.

Rusza wezwanie na akcje Żabki. Ważne daty dla akcjonariuszy

Akcjonariusze będą mogli zapisywać się na sprzedaż akcji od 27 sierpnia do 25 września 2026 r. Zawarcie transakcji przewidywane jest na 30 września, natomiast jej rozliczenie na 5 października. Przejęcie nie jest jednak jeszcze przesądzone. Finalizacja transakcji zależy od uzyskania wymaganych zgód organów antymonopolowych i regulacyjnych w kilku jurysdykcjach.

ACT ma już jednak mocny punkt wyjścia. Jak wynika z wezwania, kluczowi akcjonariusze oraz kadra zarządzająca Żabki zobowiązali się do sprzedaży pakietu odpowiadającego ponad 57 proc. ogólnej liczby głosów. Podmiotem pośredniczącym w całym procesie jest Ipopema Securities.

32 zł za akcję Żabki. Kanadyjczycy oferują sporą premię

Cena zaproponowana akcjonariuszom jest wyższa od wcześniejszych notowań Żabki. 32 zł za akcję oznacza premię wynoszącą 31,48 proc. wobec średniej ceny ważonej z ostatnich sześciu miesięcy, która wynosiła 24,3382 zł. W porównaniu ze średnią z trzech miesięcy premia sięga 21,19 proc.

Jeszcze ciekawiej wygląda porównanie z ceną, po której Żabka debiutowała na giełdzie w 2024 roku. W pierwszej ofercie publicznej akcje kosztowały 21,50 zł. Obecna oferta jest od tej kwoty wyższa o 48,84 proc.

Alimentation Couche-Tard przedstawia przejęcie Żabki jako inwestycję długoterminową i część swojej europejskiej ekspansji. Kanadyjska grupa chce współpracować z Żabką m.in. przy wymianie doświadczeń operacyjnych i wiedzy oraz wspierać strategiczne decyzje spółki.

Żabka może zniknąć z giełdy

Plan Kanadyjczyków nie kończy się na zdobyciu większościowego pakietu. Docelowo ACT chce mieć nawet 100 proc. akcji Żabka Group. To może oznaczać duże zmiany dla inwestorów posiadających niewielkie pakiety spółki.

Jeśli w wyniku wezwania inwestor zdobędzie co najmniej 95 proc. ogólnej liczby głosów, zamierza przeprowadzić przymusowy wykup akcji należących do akcjonariuszy mniejszościowych. Kolejnym krokiem, jeśli pozwolą na to przepisy, ma być wycofanie Żabki z obrotu giełdowego.

Dla samej firmy zmiana właściciela ma przebiegać znacznie spokojniej. ACT zapowiada zachowanie obecnej struktury zatrudnienia oraz dotychczasowej struktury zewnętrznego zadłużenia Żabki.

Żabka ma już ponad 13 tys. sklepów

Kanadyjczycy sięgają po spółkę, która w ostatnim czasie mocno poprawiła wyniki. Skorygowany zysk netto Grupy Żabka w pierwszej połowie 2026 r. wyniósł 315 mln zł, o 118,2 proc. więcej niż rok wcześniej. Zysk netto osiągnął natomiast 249 mln zł i był o 273 proc. wyższy rok do roku.

Rośnie również sama sieć. Pod koniec czerwca działało już ponad 13 tys. sklepów Żabka, o 10,8 proc. więcej niż rok wcześniej. Grupa nie ogranicza się przy tym do charakterystycznych zielonych sklepów franczyzowych. Należą do niej m.in. autonomiczne sklepy Żabka Nano, Maczfit, platforma Dietly oraz usługi zakupów spożywczych Jush! i Delio. Żabka rozwija się również poza Polską – od 2024 roku działa w Rumunii pod marką Froo.

EKG 2026 - Tomasz Chróstny, prezes UOKiK