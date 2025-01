Właściciele popularnych marek wezwani do serwisów! Niebezpieczne usterki

UE znowu strzela samobója. Zerowe cła na import cukru do Europy

Hyundai wzywa właścicieli modeli ix35 (EL) wyprodukowanych w Słowacji i Czechach od 13 stycznia do 7 listopada 2013 roku na akcję serwisową. Producent poinformował o akcji serwisowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jak wyjaśnia producent, chodzi o ryzyko przedostania się płynu hamulcowego do płytki PCB w obwodzie modulatora HECU. Stwarza to zagrożenie zwarcia elektrycznego. Właściciele 13,2 tys. pojazdów zostaną wezwani do ASO na wymianę bezpiecznika HECU.

Wezwani zostaną także właściciele aut Hyudani H1/Grand Starex (TQ) wyprodukowanych w Korei od 18 sierpnia 2010 roku, do 22 listopada 2018 roku. Tym razem usterka dotyczy ryzyka zwarcia w skrzynce przyłączeniowej w komorze silnika. Jak podał producent, ryzyko może wystąpić w skutek "uszkodzenia osłony przewodu po nadmiernym wzroście temperatury w miejscu mocowania zacisków". Wezwanych zostanie 108 właścicieli aut.

Akcja serwisowa Citroena. Pilna akcja serwisowa

Również Citroen poinformował UOKiK o konieczności wezwania właścicieli aut na akcję serwisową. Problem dotyczy wadliwego działania poduszek powietrznych kierowcy i pasażera marki Takata. Jak podaje producent, preparat będący propelenetem może być podatny na zmiany z upływem czasu, będąc szczególnie narażonym na wysoką temperaturę lub wilgotność.

Sytuacja jest o tyle poważna, że w przypadku kolizji gdy napełniacz puszki zostanie uruchomiony, może dojść do szybszego uruchomienia gazu niż zaprojektowano. Citroen wyjaśnia, że może to doprowadzić do odłączenia metalowych fragmentów od ulegającego rozerwaniu napełniacza.

- Części te mogą polecieć w kierunku kierowcy/pasażerów pojazdu, co może doprowadzić do poważnych obrażeń lub utraty życia - ostrzega Citroen.

W związku z usterką, ponad 9,6 tys. aut ma być objętych kampanią naprawcza. Kierowcy będą listownie zaproszeni do ASO na bezpłatną wymianę poduszek powietrznych.

