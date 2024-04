Właściciele tych aut są wezwani do serwisów! Chodzi o naprawę wad fabrycznych

Przelew z miliardami euro z KPO dotarł do Polski. Taką kwotę otrzymaliśmy

Akcje serwisowe w Polsce. 30 tys. aut wezwanych do warsztatu

Jak czytamy na portalu bankier.pl w I kwartale 2024 roku 17 producentów aut ogłaszało w Polsce akcje serwisowe, które obejmowały 30 tys. aut. Oprócz popularnych marek, wzywano również właścicieli rzadkich terenowych modeli Ineos Grenadier.

Portal podaje, że najwięcej wzywano właścicieli Chevroletów (6710 pojazdów), Hondy (5612 pojazdów) i BMW (4525 pojazdów). Na liście znalazły się także inne popularne marki jak Hyundai (3164 pojazdów), Mazda (3073 pojazdów), Ford (2321 pojazdów), Volvo (1325 pojazdów) i Citroena (906 pojazdów). Akcje serwisowe ogłaszały także Jaguar, czy Range Rover.

Przyczyny akcji serwisowych

BMW zgłosiło najwięcej wadliwych modeli (dwanaście), z kolei Chevrolet przeprowadzał akcję naprawczą modelu Spark, z powodu wady fabrycznej, która stwarzała ryzyko otworzenia się pokrywy silnika w trakcie jazdy. W przypadku Hyundai wadliwe były poduszki powietrzne, lub akumulatora (zależnie od modelu) a Volvo kierunkowskazu.

Co ciekawe w I kwartale 2024 roku do serwisów nie byli wzywani właściciele Toyoty i Mercedesów, którzy w ubiegłym roku wzywali najwięcej właścicieli aut do serwisów.

