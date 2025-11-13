Studio MA-DE stworzyło nowoczesną wersję Fiata 126p z zachowaniem charakterystycznych cech oryginału

Koncern Stellantis odrzucił projekt w 2020 roku ze względu na elektrycznego Fiata 500 w ofercie

Nowe przepisy UE dla aut miejskich do 3,5 m mogą umożliwić produkcję taniego Malucha

Cena nowego modelu nie przekroczyłaby 15 tysięcy euro, co czyni go atrakcyjną alternatywą dla Fiata 500

Fiat 126p - legenda polskich dróg

Fiat 126p to bez wątpienia jeden z najbardziej kultowych samochodów w historii polskiej motoryzacji. Produkcja Malucha rozpoczęła się w 1973 roku i trwała nieprzerwanie przez 28 lat. W tym czasie z taśm produkcyjnych zjechało ponad 4,67 miliona egzemplarzy. Auto zdobyło serca kierowców dzięki niewielkim gabarytem, prostej konstrukcji i przystępnej cenie.

Nowoczesna wersja Fiata 126p od studia MA-DE

W 2020 roku włoskie studio designerskie MA-DE zaprezentowało projekt nowego wcielenia legendarnego modelu. Model 126 Vision zachowuje charakterystyczne elementy stylistyczne oryginału, ale interpretuje je w nowoczesny sposób. Projektanci postawili na kwadratowe reflektory LED i subtelnie zwężający się dach z tyłu.

W modelu 126 Vision postawiliśmy na zachowanie charakterystycznych elementów stylu, nadając im nową interpretację

- wyjaśnił Andrea Della Vecchia, projektant z MA-DE. Wyrazista linia otaczająca pojazd stanowi hołd dla niepowtarzalnej estetyki klasycznego Malucha.

Dlaczego Stellantis odrzucił projekt Malucha

Mimo dużego zainteresowania konsumentów, koncern Stellantis nie zdecydował się na realizację projektu. Głównym powodem była obecność w ofercie elektrycznego Fiata 500, który zadebiutował właśnie w 2020 roku. Włoski producent nie chciał wprowadzać do gamy produkowanych pojazdów kolejnego małego miejskiego auta.

Stellantis koncentruje się na wspinaniu w rankingu największych producentów samochodów na świecie. Realizacja projektu retro nie wpisywała się w tę strategię.

Nowe przepisy UE szansą dla Fiata 126p

Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Unia Europejska planuje wprowadzenie nowej klasy pojazdów miejskich o długości do 3,5 metra. W tego typu autach nie będzie wymagane stosowanie wszystkich obecnych systemów bezpieczeństwa. Rezygnacja z nich pozwoli produkować tanie samochody spalinowe generujące niewiele CO2.

Cena takich pojazdów nie przekroczyłaby 15 tysięcy euro, czyli ok. 64 tysięcy złotych, co stanowi znacznie mniej niż koszt elektrycznego Fiata 500. Ten model kosztuje obecnie około 106 tysięcy złotych.

Fiat 126p jako tania alternatywa dla miasta

Nowy Maluch mógłby stać się idealną propozycją dla kierowców szukających prostego i kompaktowego auta do miasta. Stanowiłby tanią alternatywę dla znacznie droższego Fiata 500. Prosty samochód miejski w przystępnej cenie to segment, który obecnie praktycznie nie istnieje na europejskim rynku.

Trend przywracania kultowych modeli do oferty producentów jest coraz bardziej popularny. Volkswagen pokazał nowego Garbusa, Honda wprowadziła elektryczny model E nawiązujący do Civica, a Renault stawia na modele 5 i 4. Powrót Fiata 126p wpisywałby się w tę strategię marketingową.

Fiat 126p pomagał przy pracy na lotnisku w Balicach