Wniosek o bon energetyczny. Gdzie i jak go złożyć?

Bon energetyczny – dla kogo?

Świadczenie w postaci bonu energetycznego przysługuje jednorazowo gospodarstwu domowemu, w którym przeciętny miesięczny dochód za 2023 r. nie przekraczał kwoty:

* 2 500 zł – dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

* 1 700 zł na osobę – dla gospodarstwa domowego wieloosobowego.

Ile wynosi bon energetyczny?

Bon energetyczny przysługuje za okres od 1 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2024 r., a jego wysokość jest zależna od wielkości gospodarstwa domowego, jak i od jego głównego źródła ogrzewania.

* gospodarstwo domowe 1-osobowe – 300 zł / 600 zł,

* gospodarstwo domowe 2- i 3-osobowe – 400 zł / 800 zł,

* gospodarstwo domowe 4- i 5-osobowe – 500 zł / 1000 zł,

* gospodarstwo domowe 6- i więcej osobowe 600 zł / 1200 zł.

Wyższa kwota bonu energetycznego dotyczy gospodarstw domowych, których główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną (pompa ciepła/ bojler elektryczny). Warunkiem jest wpisanie lub zgłoszenie takiego źródła do CEEB do 1 kwietnia 2024 r. – w przypadku źródeł już działających wcześniej, albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do CEEB.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego bon energetyczny przysługuje w wysokości różnicy między kwotą bonu energetycznego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny dochód za 2023 r. na osobę (nie niższej jednak niż 20 zł).

Gdzie i jak złożyć wniosek o bon energetyczny?

Wnioski o wypłatę bonów energetycznych składamy do gminy (tj. do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta) właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Można je składać przez Internet (platforma ePUAP oraz aplikacja mObywatel) oraz w formie papierowej. Wniosek w postaci papierowej trzeba opatrzeć własnoręcznym podpisem. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę bonu energetycznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Osoby, które zdecydują się na wybór formy tradycyjnej, mogą wysłać wniosek w placówce pocztowej. Wzór wniosku do wydruku znajduje się na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.