Wniosek suszowy 2022 o oszacowanie strat, może złożyć każde gospodarstwo rolne, w którym wystąpiły straty spowodowane przez suszę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Wniosek może złożyć producent rolny:

*któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,

*w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,

*będący mikro, małym, średnim albo dużym przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014.

Wniosek suszowy 2022 - ile można dostać pomocy?

*10 000 zł – w przypadku, gdy szkody wynoszą powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym,

*5000 zł – w przypadku gdy szkody wynoszą nie więcej niż 30 proc. i nie mniej niż 1proc. średniej rocznej produkcji rolnej.

Gdzie i jak złożyć wniosek suszowy 2022?

Ważne ! 31 października minął termin na złożenie wniosku o oszacowanie skutków suszy, aby otrzymać protokół oszacowania szkód. Jest on niezbędny do ubiegania się o finansową pomoc suszową w ARiMR.

Formularze wniosków o przyznanie wsparcia finansowego z ARiMR w wysokości 5 lub 10 tys. zł można pobrać ze strony internetowej ARiMR. Do wniosku o pomoc suszową należy dołączyć:

*kopię protokołu oszacowania szkód, który zawiera informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2022 roku suszy,

*uwierzytelniony przez członka rodziny ubiegającego się o pomoc wydruk protokołu oszacowania szkód, który zawiera informacje o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2022 roku suszy lub

*uwierzytelniony przez członka rodziny ubiegającego się o pomoc wydruk kalkulacji oszacowania szkód, zawierającej informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem suszy w 2022 roku.

*zgodę współwłaścicieli gospodarstwa rolnego na ubieganie się o pomoc finansową,

Wniosek suszowy 2022 – do kiedy można składać?

Wnioski o finansową pomoc rządową można składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) do 15 listopada. Do wniosku należy załączyć kopię protokołu oszacowania szkód, który zawiera informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem suszy.

Wnioski te mogą być składane:

*bezpośrednio w kancelarii biura powiatowego ARiMR;

*za pośrednictwem platformy ePUAP;

*wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej

