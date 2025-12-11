Wojna cenowa o karpia na święta. Lidl i Biedronka sprzedają go za połowę ceny

Cena karpia w Lidlu i Biedronce. Kolejna wojna cenowa

Od czwartku 11 grudnia Biedronka kusi klientów promocją na płat ze skórą z karpia świeżego Marinero. Zamiast standardowej ceny 5,49 zł za 100 g, posiadacze karty lub aplikacji Moja Biedronka zapłacą za niego zaledwie 2,89 zł za 100 g. Oznacza to obniżkę aż o 47 proc. To prawdziwa gratka dla wszystkich, którzy planują przygotować tradycyjną wigilijną potrawę i szukają oszczędności. Promocja obowiązuje od 11 do 14 grudnia. W tym samym czasie, Lidl również oferuje polskiego świeżego karpia w płatach ze skórą. Jego cena promocyjna jeszcze w środę była zapowiadana jako 2,99 zł za 100 g, co stanowiło obniżkę o 45 proc. względem ceny regularnej 5,49 zł za 100 g. W czwartek, 11 grudnia, Lidl zaktualizował jednak swoją gazetkę promocyjną i w jej nowej wersji karp kosztuje 2,89 zł za 100 g, czyli 47% taniej. W tym przypadku nie jest konieczny udział w programie lojalnościowym sklepu.

Dla tych, którzy preferują wygodę i cenią sobie brak ości, Lidl przygotował również inną propozycję. Od czwartku w ofercie dostępny jest także polski świeży karp, filet nacinany, w cenie 5,99 zł za 100 g. To doskonała alternatywa dla tradycyjnego płata, która pozwoli zaoszczędzić czas podczas przygotowań do świątecznej kolacji.

Co jeszcze w promocji? Inne ryby w Lidlu

Lidl, oprócz karpia, przygotował szeroką ofertę innych ryb, które idealnie sprawdzą się na świątecznym stole. Od czwartku, 11 grudnia, do niedzieli, 14 grudnia, znajdziesz m.in.:

polski świeży karp, filet nacinany za 5,99 zł/100 g (1 kg = 59,90 zł).

Targ Rybny Lidla Sandacz, filet ze skórą za 6,49 zł/100 g (1 kg = 64,90 zł).

pstrąg tęczowy, filet ze skórą, XXL za 5,99 zł/100 g (1 kg = 59,90 zł).

Targ Rybny Lidla Miruna nowozelandzka, filet bez skóry za 5,39 zł/100 g (1 kg = 53,90 zł).

tuńczyk żółtopłetwy, stek za 7,39 zł/100 g (1 kg = 73,90 zł).

Targ Rybny Lidla Łosoś atlantycki, dzwonko za 6,49 zł/100 g (1 kg = 64,90 zł).

Targ Rybny Lidla Mintaj, filet bez skóry w cenie 34,90 zł/kg (cena przed obniżką/poza promocją: 49,90 zł/kg). Promocja z aplikacją Lidl Plus, limit: 3 kg na kupon.

łosoś atlantycki, porcje z fileta, XXL (8 x 125 g) w cenie 69,90 zł za opakowanie (cena przed obniżką/poza promocją: 94,90 zł/opak.). Promocja 26% taniej, limit: 3 opakowania na paragon.

filety śledziowe krojone z dodatkami, XXL (900 g) za 19,99 zł (1 kg = 22,21 zł).

BIO Łosoś wędzony (150 g) za 19,99 zł (100 g = 13,33 zł).

Nautica Łosoś pieczony, XXL (różne rodzaje) za 9,99 zł/100 g (1 kg = 99,90 zł).

Dlaczego warto kupować karpia wcześniej?

Eksperci radzą, aby karpia kupować wcześniej, zanim popyt przed Wigilią podniesie stawki. Co więcej, w regionach z długą tradycją hodowli karpia ceny mogą być nieco niższe, szczególnie przy zakupie bezpośrednio od hodowcy. Choć ceny karpia w 2025 roku utrzymują się na poziomie zbliżonym do ubiegłego roku, w sklepach są one nadal droższe niż na targach czy bezpośrednio u hodowców. Na przykład, karp żywy lub świeży od hodowcy kosztuje od 14 do 20 zł/kg, a w marketach od 24 do 30 zł/kg. Filety i płaty z karpia mogą kosztować od 45 do 60 zł/kg.

