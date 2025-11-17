Eksperci rynku wskazują, że ataki hybrydowe na infrastrukturę krytyczną stają się kluczowym elementem w nowoczesnym zarządzaniu ryzykiem w łańcuchu dostaw

Paraliż strategicznych szlaków transportowych bezpośrednio wpływa na płynność finansową i rentowność firm uzależnionych od ciągłości dostaw

Raport Biura Bezpieczeństwa Narodowego potwierdza, że ochrona kluczowych zasobów to filar stabilnego rozwoju firmy w obliczu nowych zagrożeń geopolitycznych

Efektywna strategia biznesowa musi dziś uwzględniać sabotaż jako realny scenariusz wpływający na ciągłość operacyjną i skalowanie biznesu

Analiza danych ekonomicznych ujawnia, że każdy dzień przerwy w kluczowym łańcuchu dostaw generuje dla gospodarki straty sięgające 7 milionów złotych

Wybuch zatrzymuje pociąg. Premier Tusk potwierdza: To akt dywersji

W niedzielny poranek, 16 listopada 2025 roku, na strategicznej trasie kolejowej łączącej Warszawę z Lublinem doszło do niebezpiecznego incydentu. Około 7:39 w pobliżu miejscowości Życzyn maszynista pociągu jadącego do Dęblina zauważył metrową wyrwę w torach i natychmiast rozpoczął hamowanie awaryjne. Jak się później okazało, uszkodzenie było efektem eksplozji ładunku wybuchowego. Dzięki przytomności umysłu maszynisty, który zdołał zatrzymać pociąg tuż przed niebezpiecznym miejscem, dwójka pasażerów oraz załoga wyszli z sytuacji bez szwanku. Wstępne analizy wskazują, że był to profesjonalnie przygotowany akt sabotażu, którego celem było sparaliżowanie transportu, a nie spowodowanie tragedii.

Wątpliwości co do charakteru zdarzenia zostały ostatecznie rozwiane w poniedziałek, 17 listopada. Premier Donald Tusk za pośrednictwem serwisu X oficjalnie potwierdził, że w miejscowości Mika doszło do „aktu dywersji”. Szef rządu poinformował również o drugim incydencie na tej samej trasie, tym razem w okolicach Puław, gdzie uszkodzono sieć trakcyjną, czyli linie zasilające pociągi elektryczne. Sprawą zajęły się kluczowe służby państwowe, w tym Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, policja oraz prokuratura, a ich ustalenia, jak poinformował koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, trafiły już na biurko premiera. Oficjalne stanowisko rządu przecina wcześniejsze niejasności komunikacyjne, kiedy to rzeczniczka MSWiA początkowo studziła nastroje, twierdząc, że nic nie wskazuje na celowe działanie.

Atak hybrydowy za 7 milionów dziennie. Taka jest cena paraliżu na torach

Cel ataku nie był przypadkowy. Linia kolejowa nr 7, prowadząca z Warszawy do przejścia granicznego w Dorohusku, to coś więcej niż tylko połączenie transportowe. To kluczowa arteria gospodarcza i logistyczna, będąca częścią ogólnoeuropejskiego systemu transportowego TEN-T. W obecnej sytuacji geopolitycznej jej rola jest nie do przecenienia, ponieważ stanowi główny lądowy szlak zaopatrzeniowy dla Ukrainy. Tymi torami transportowane jest wsparcie wojskowe, pomoc humanitarna, a także towary w ramach tzw. korytarzy solidarnościowych, które umożliwiają Ukrainie eksport swoich produktów. Skalę operacji logistycznych obrazują dane Ministerstwa Infrastruktury: w samym 2023 roku przez Polskę przejechało ponad 10 milionów ton ładunków dla naszego wschodniego sąsiada, a rok wcześniej transport produktów rolnych wzrósł aż 27-krotnie. W tym świetle niedzielny sabotaż to bezpośrednie uderzenie w system wsparcia dla Ukrainy i próba destabilizacji regionalnego bezpieczeństwa.

To wydarzenie to nie odosobniony akt wandalizmu, lecz element szerszego zjawiska znanego jako zagrożenia hybrydowe, które polegają na destabilizowaniu państwa za pomocą działań poniżej progu otwartej wojny. Celem staje się infrastruktura krytyczna, czyli kluczowe dla funkcjonowania kraju systemy, takie jak transport. Ekonomiczne skutki takiego paraliżu są natychmiastowe i dotkliwe. Według szacunków ekspertów, każdy dzień przestoju na tak ważnej linii może kosztować polską gospodarkę od 5 do 7 milionów złotych, co jest znaczącą kwotą, zważywszy że kolej odpowiada za ponad 40% transportu towarów w kraju. Już w 2024 roku Biuro Bezpieczeństwa Narodowego alarmowało, że właśnie infrastruktura transportowa jest jednym z najbardziej prawdopodobnych celów ataków. Problem potęguje fakt, że w tym samym okresie liczba ataków w cyberprzestrzeni wzrosła o 23%, co pokazuje, że zagrożenie ma wiele wymiarów. Jak podkreślił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, incydenty takie jak ten na trasie do Dęblina to sygnał alarmowy, który wymusza na państwie pilne wzmocnienie systemów ochrony i dostosowanie prawa do nowej, trudnej rzeczywistości.

Pieniądze to nie wszystko - Tadeusz Białek