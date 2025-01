Wojna wewnątrz rządu o spółkę? Nieoficjalne tajemnicze odwołanie

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Do 3 tys. miesięcznie, maksymalnie 40 miesięcy

Dworska intryga w ARP?

- Przeciwnicy Dąbrowskiego chcieli wykorzystać fakt, że premier Donald Tusk poleciał do Brukseli. "Przewrót" został zażegnany. Ale jakaś wojna jest w rządzie o ARP, bo zarząd co 2-3 dni się dowiadywał, że zostanie odwołany – podaje wp.pl powołując się na nieoficjalne źródła.

Kluczowy aspekt wspomnianej „wojny” to roszada personalna: Michał Dąbrowski straci stanowisko, zastąpi go Radosław Niedzielski. To nieoficjalne ustalenia na podstawie źródeł wp.pl.

ARP uruchomiła Polski Zielony Fundusz. Dotychczasowe inwestycje na niemal 5 mld euro

Agencja Rozwoju Przemysłu poinformowała, że uruchomiła Polski Zielony Fundusz, który ma zmobilizować kapitał instytucjonalny krajowy i zagraniczny dla wsparcia transformacji energetycznej w Polsce.

"Jestem przekonany, że fundusz będzie bezpiecznym źródłem inwestycji. Będzie mocnym instrumentem. Miejmy nadzieję, że za parę miesięcy będziemy mgli przedstawić kolejne w pełni zrealizowane projekty" - dodał na konferencji prasowej prezes ARP Michał Dąbrowski.

Przedstawiciele ARP podkreślili, że na razie nie mogą powiedzieć, kiedy nastąpi kolejne podwyższenie zaangażowania kapitałowego Agencji w PZF. "Najpierw chcemy zobaczyć, jak rynek zareaguje na pierwsze projekty, pierwsze wyniki, wtedy w zależności od tego, będziemy decydowali, czy ARP będzie zwiększała swoje zaangażowanie, czy też udział zagranicznych inwestorów wypełni założenia funduszu" - zaznaczył Niedzielski.

Agencja Rozwoju Przemysłu to spółka nadzorowana przez Ministerstwa Aktywów Państwowych. Długoterminową strategią ARP jest transformacja portfela aktywów przemysłowych oraz rozwijanie aktywów związanych z energią odnawialną, szczególny nacisk kładziony jest na morską energię wiatrową.

W ciągu 30 lat działalności ARP zainwestowała ponad 4,6 mld euro, tworząc 75 tysięcy miejsc pracy. Inwestycje obejmują bezpośrednie wkłady kapitałowe, dotacje oraz różne formy pożyczek.

