Wojsko wzywa setki tysiące Polaków! Dla unikających grzywna lub doprowadzenie przez policję

Autor:

Niebawem wojsko wezwanie do siebie 230 tys. obywateli na kwalifikację wojskową

W 2025 roku od 3 lutego do 30 kwietnia ok. 230 tys. obywateli ma zostać wezwanych na kwalifikację wojskową. Kwalifikacja wojskowa nie jest równoznaczna z poborem, ale stawienie się na niej jest obowiązkowe. To badanie podczas którego sprawdzany jest stan zdrowia fizycznego i psychicznego obywatela. Do kwalifikacji wojskowej wzywane są osoby, które spełniają określone kryteria. W przypadku mężczyzn jest to wiek (ukończenie 18. roku życia), a w przypadku kobiet posiadanie przydatnych kwalifikacji do służby wojskowej.

Na kwalifikacji wojskowej przyznawana jest jedna z kategorii wojskowych oceniających zdolność do służby. A oznacza zdolność do służby wojskowej; B - czasową niezdolność do czynnej służby wojskowej; D - niezdolność do służby wojskowej w czasie pokoju; zaś E - trwałą niezdolność do czynnej służby wojskowej. Kwalifikacja odbędzie się w ok. 319 powiatowych komisjach lekarskich.

Co grozi za niestawienie się na kwalifikacji wojskowej?

Wezwania na kwalifikację wojskową są wysyłane wezwanym najpóźniej do 7 dni przed terminem kwalifikacji. W przypadku gdy dana osoba nie może się stawić w danym terminie na kwalifikację, jej obowiązkiem jest powiadomienie o tym wójta, burmistrza, lub prezydenta miasta najpóźniej w dniu, w którym ma odbyć się kwalifikacja. Informacja o nieobecności wraz z przyczyną powinna zostać podana najpóźniej do dnia kwalifikacji. Po jej złożeniu, zostanie wyznaczony nowy termin kwalifikacji dla wezwanego.

Za niestawienie się na kwalifikację wojskową bez podanej przyczyny grozi "grzywna w celu przymuszenia", której wysokość zależy od sądu rejonowego, a jej wysokość może stanowić od kilkuset, do nawet kilku tysięcy złotych, karę nakłada zaś właściwy wójt, burmistrz, prezydent miasta, lub na wniosek przewodniczący powiatowej komisji lekarskiej, lub szef wojskowego centrum rekrutacji. Co więcej w niektórych przypadkach może zostać zarządzone przymusowe doprowadzenie przez policję wezwanego na kwalifikację wojskową.

Kto może zostać wezwany na kwalifikację wojskową? Wśród wezwanych mogą być kobiety

Kto zostanie wezwany na kwalifikację wojskową w 2025 roku? Na pewno wezwań mogą spodziewać się mężczyźni urodzeni w 2006 roku, oraz urodzeni w latach 2001-2005, którzy nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Wezwane mają być także osoby, które w latach 2023 i 2024 zostały uznany przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolno do służby wojskowej z powodu stanu zdrowia (kategoria B), o ile okres niezdolności upływa przed terminem zakończenia kwalifikacji wojskowej w 2025 roku, lub jeżeli złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności.

Wezwane mogą być także kobiety urodzone w latach 1998-2006, które posiadają kwalifikacje przydatne do służby wojskowej i które nie stawiły się jeszcze na kwalifikacji wojskowej, oraz kobiety, które pobierają naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku akademickim 2024/2025 kończą studia, lub naukę w zawodach (uwzględnionych w przepisach art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny).

Ponadto do kwalifikacji wojskowej będą wezwane osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji, a także osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60. rok życia (lub nieposiadającym kategorii wojskowej).