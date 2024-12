Czy prezydent Duda zawetuje wolną Wigilię? Jest stanowisko Pałacu Prezydenckiego

Wolna Wigilia. Andrzej Duda podpisze ustawę?

W środę Sejm uchwalił nowelizację ustawy, zgodnie z którą od przyszłego roku Wigilia będzie dniem wolnym od pracy. W pierwotnej wersji projekt - złożony przez posłów Lewicy - przewidywał, że wolny od pracy 24 grudnia miałby być wprowadzony już w tym roku. Posłowie zdecydowali jednak, że Wigilia będzie wolna od 2025 roku, przyjmując też zapis o dodatkowej niedzieli handlowej w grudniu. Teraz ustawą zajmie się Senat.

Szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka pytana w niedzielę w Radiu Zet o to, czy prawdą jest, że prezydent Andrzej Duda skłania się do zawetowania ustawy o wolnej Wigilii, której ma towarzyszyć dodatkowa niedziela pracująca, wskazała, że "nie ma jeszcze żadnej decyzji prezydenta w tej sprawie, bo nie ma jeszcze ostatecznego kształtu tej ustawy".

Paprocka przyznała jednocześnie, że przed programem zapytała przewodniczącą klubu Lewicy Annę Marię Żukowską, jakie są dalsze plany co do tej ustawy w Senacie. Na pytanie prowadzącego, czy był to sygnał, że jeśli z ustawy wycofany zostanie zapis o dodatkowej niedzieli handlowej, to prezydent podpisze ustawę, Paprocka odparła, że pytała jedynie, jak ta ustawa będzie procedowana czysto formalnie.

"Natomiast to, co dzisiaj jest pewne, to (...) pan prezydent będzie chciał się wsłuchać w głos strony społecznej, przedstawicieli pracowników, strony związkowej, bo nie jest żadną tajemnicą, jak ta ustawa - jej pierwotne brzmienie - była procedowana, była wspierana przez pana prezydenta. Był tam mocny głos i "Solidarności" i innych związków zawodowych" - mówiła Paprocka.

Anna Maria Żukowska pytana, czy ustawa będzie zmieniana w Senacie, bo dodatkowa handlowa niedziela może mieć wpływ na decyzję prezydenta odpowiedziała: "tak, będzie zmieniana, będą zgłaszane poprawki, bo ta ustawa była o wolnej Wigilii, a nie o dodatkowych niedzielach handlowych". "To była wrzutka poselska, która zaburzyła pierwotną ideę tego projektu; chcemy wrócić do kształtu zakładającego wolną wigilię" - mówiła.

Przyjęta przez Sejm nowela przewiduje, że od 2025 r. trzy niedziele poprzedzające Wigilię będą handlowe. Poprawki, by nowe przepisy zaczęły obowiązywać od 1 lutego 2025 r., a także, by trzy niedziele przed Wigilią były handlowe, zgłosiła KO i zostały one przyjęte na posiedzeniu połączonych komisji. W środę Sejm odrzucił poprawki PiS i Lewicy, by projekt - jak w pierwotnej wersji - zakładał wolną Wigilię już w tym roku; odrzucono też poprawkę koła Razem, która przywracała wcześniejsze zapisy, by dwie, a nie trzy niedziele poprzedzające Wigilię były handlowe.

Obecnie zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta Wigilia jest dniem roboczym do godziny 14, a dwie poprzedzające ją niedziele są handlowe.