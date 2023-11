i Autor: KENZO TRIBOUILLARD/AFP/East News & Piętka Mieszko/Akpa Donald Tusk & Kuba Wojewódzki

Wpadka Tuska w sklepie! Nie wiedział, że jest nagrywany?

"Pan Premier Donald Tusk to chyba nie śledzi Kuby Wojewódzkiego na Instagramie ani nas na Twitterze, co nie? No to podpowiemy: kartę z wrzuconego na FB przed 2 godzinami filmiku lepiej zablokować. Rada dla wszystkich: Płaćcie w sklepach smartfonem przez Apple/Google Pay (zwłaszcza jak ktoś Was nagrywa). Wtedy uniknięcie problemów z wyciekiem numeru karty" informuje portal niebezpiecznik.pl na portalu X. Niedawno identyczny przypadek spotkał znanego prezentera telewizyjnego.