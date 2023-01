Wraca wyższy VAT. To zrujnuje portfele Polaków!

i Autor: shutterstock

Finansowy dramat

Wraca wyższy VAT. Czeka nas koszmarna drożyzna!

Powrót do pierwotnych stawek VAT będzie dla konsumentów oznaczał kolejny wzrost cen. Najbardziej odczuwalne będą one w przypadku gazu. Dziś obejmuje go zerowy VAT, ale już od 1 styczna 2023 r. będzie to 23 proc., więc ceny dla gospodarstw domowych mogą poszybować w górę. Na tym jednak nie koniec koszmarnej drożyzny, która nas czeka - informuje dziennik Rzeczpospolita.