Śmierć małżonka często rodzi pytania o wspólne konto bankowe i dostęp do oszczędności, a banki mają w tej kwestii zaskakująco różne procedury.

Pamiętaj, że techniczny dostęp do pieniędzy nie oznacza automatycznie prawa własności – środki mogą stać się częścią spadku, a pełnomocnictwo wygasa wraz ze śmiercią.

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Wspólne konto bankowe może przez lata służyć małżonkom do otrzymywania pensji, płacenia rachunków i odkładania oszczędności. Po śmierci jednego z nich pojawia się jednak problem, o którym wiele par wcześniej nie myśli: czy żyjący małżonek nadal będzie mógł korzystać z pieniędzy?

Nie ma jednej odpowiedzi obowiązującej w każdym banku. Prawo bankowe pozwala współposiadaczom rachunku osób fizycznych samodzielnie dysponować zgromadzonymi środkami, o ile umowa nie przewiduje innych zasad. Rzecznik Finansowy zwraca jednak uwagę, że po śmierci jednego ze współposiadaczy praktyka banków jest różna. Znaczenie mają przede wszystkim umowa rachunku oraz regulamin konkretnej instytucji.

W jednym banku wspólne konto może zostać przekształcone w rachunek indywidualny żyjącego współposiadacza. W innym umowa może wygasnąć, a dostęp do części lub nawet całości środków zostać ograniczony do czasu zakończenia wymaganych formalności. Dlatego przekonanie, że bank zawsze automatycznie blokuje wspólne konto po śmierci małżonka, jest błędne. Równie ryzykowne jest jednak założenie, że drugi właściciel rachunku w każdej sytuacji zachowa nieograniczony dostęp do całego salda.

Masz dostęp do konta? To nie znaczy, że wszystkie pieniądze są twoje

Tu pojawia się najważniejszy haczyk. Możliwość wypłacenia pieniędzy z rachunku nie przesądza o tym, do kogo należą one po śmierci współposiadacza. Trzeba bowiem oddzielić techniczny dostęp do wspólnego konta od kwestii własności pieniędzy oraz dziedziczenia. Część majątku należąca do zmarłego może wejść do masy spadkowej i podlegać podziałowi między spadkobierców. W zależności od sytuacji będą to osoby wskazane w testamencie albo uprawnione do spadku na podstawie ustawy.

Nie należy przy tym automatycznie przyjmować, że saldo wspólnego rachunku zawsze zostanie podzielone dokładnie po połowie. Znaczenie może mieć m.in. ustrój majątkowy małżonków oraz pochodzenie zgromadzonych pieniędzy. Sam fakt, że środki znajdują się na wspólnym koncie, nie rozstrzyga jeszcze wszystkich kwestii własnościowych.

To szczególnie istotne, gdy oprócz żyjącego małżonka do spadku uprawnione są np. dzieci zmarłego. Wypłacenie pieniędzy nie powoduje, że ewentualne roszczenia innych spadkobierców znikają. Materiały źródłowe zwracają uwagę właśnie na różnicę pomiędzy możliwością technicznego korzystania z rachunku a późniejszym rozliczeniem pieniędzy należących do zmarłego.

Współwłaściciel czy tylko pełnomocnik? Po śmierci małżonka to kluczowe

Jest jeszcze jedna pułapka. Małżonek może mieć kartę, wykonywać przelewy i przez lata korzystać z konta partnera, ale nie oznacza to automatycznie, że jest współposiadaczem rachunku. Może być jedynie pełnomocnikiem. Po śmierci właściciela różnica staje się zasadnicza. Pełnomocnictwo co do zasady wygasa wraz ze śmiercią osoby, która go udzieliła. Sam dostęp do karty czy bankowości internetowej nie daje więc prawa do dalszego dysponowania pieniędzmi zmarłego.

Dlatego jeszcze przed wystąpieniem takiej sytuacji warto sprawdzić umowę rachunku. Jeśli widnieje w niej tylko jeden właściciel, a drugi małżonek jest wyłącznie pełnomocnikiem, jego sytuacja będzie zupełnie inna niż w przypadku prawdziwego wspólnego konta.

Dyspozycja na wypadek śmierci nie zadziała na wspólnym koncie

Popularnym sposobem zabezpieczenia bliskich jest dyspozycja wkładem na wypadek śmierci. Pozwala ona właścicielowi określonych rachunków wskazać osobę, której bank po jego śmierci wypłaci pieniądze do ustawowego limitu bez włączania tej kwoty do spadku.

W przypadku wspólnego rachunku pojawia się jednak istotne ograniczenie. Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci nie stosuje się do rachunków wspólnych. Może ona natomiast zostać ustanowiona m.in. dla indywidualnego ROR, rachunku oszczędnościowego czy lokaty. Takie rozróżnienie pojawia się również w materiale bankowym wykorzystanym do przygotowania tekstu.

To oznacza, że małżonkowie chcący zabezpieczyć sobie szybki dostęp do pieniędzy po śmierci jednego z nich powinni wcześniej sprawdzić nie tylko, kto formalnie jest właścicielem poszczególnych rachunków, lecz także zasady obowiązujące w ich banku.

Sprawdź regulamin banku, zanim będzie za późno

Najważniejsza informacja dla posiadaczy wspólnego konta jest więc prosta: śmierć małżonka nie uruchamia jednego identycznego scenariusza we wszystkich bankach. To, czy rachunek będzie nadal działał, zostanie przekształcony, zamknięty albo czasowo objęty ograniczeniami, zależy przede wszystkim od warunków prowadzenia danego konta.

Warto sprawdzić je wcześniej, a nie dopiero w momencie, gdy rodzina musi jednocześnie mierzyć się ze śmiercią bliskiej osoby i formalnościami spadkowymi. Szczególnie ważne są trzy kwestie: status obojga małżonków na rachunku, zasady banku na wypadek śmierci współposiadacza oraz to, które pieniądze mogą wejść do spadku. To od nich może zależeć, czy po śmierci męża lub żony dostęp do rodzinnych oszczędności pozostanie bezproblemowy.

KARPACZ 2026 Janusz Malinowski