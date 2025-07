Nagroda dla młodzieży

Laureatami tegorocznej edycji programu stypendialnego zostali m.in. Julia Maksymowicz uczennica w II Liceum Ogólnokształcącym im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku, prowadząca prace nad autorskim urządzeniem do gojenia ran oraz Maciej Pytka uczeń Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki i twórca aplikacji pomagającej osobom z niepełnosprawnością intelektualną w komunikacji z lekarzami bez użycia słów. Stypendium otrzymał też Tymon Andrzejewski, 18-letni uczeń I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. E. Dembowskiego w Gliwicach, finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Chemicznej lider zespołu prowadzącego badania nad biodegradowalnymi polimerami do ekologicznych akumulatorów we współpracy z Politechniką Śląską.

Historie i działalność stypendystów Fundacji mogą naprawdę inspirować. Ciężko sobie wyobrazić, że w tak młodym wieku mają na koncie tyle sukcesów, tworzą swoje projekty biznesowe i aktywnie wspierają swoje lokalne społeczności. Jesteśmy dumni, że możemy współpracować z tak zdolnymi młodymi ludźmi i pomóc im w kolejnym etapie rozwoju - mówi Michał Maurycy Mazur, założyciel Our Future Foundation i lekarz.

Stypendyści Fundacji

Stypendyści Fundacji zostaną objęci wsparciem w ramach rocznego Programu Mentoringowego i otrzymają pomoc w pozyskaniu finansowania na studia. Każdy laureat będzie współpracował z co najmniej dwoma mentorami - studentami lub absolwentami najlepszych światowych uczelni. Mentorzy pomogą swoim podopiecznym w wyborze kierunku i uniwersytetu, procesie aplikacji oraz przygotowaniu do rozpoczęcia nauki.

Jestem dumna, że udało mi się zdobyć stypendium OFF. Wiem, że przede mną rok pełen ciężkiej pracy. Moim marzeniem są studia w Stanach Zjednoczonych, a wiem, że konkurencja jest ogromna. To na pewno nie będzie łatwa droga, ale wierzę, że dzięki wsparciu fundacji i mojego mentora uda mi się osiągnąć sukces. Już niedługo ruszamy na Rejs Mentoringowy — mam nadzieję, że będzie to okazja, by lepiej poznać innych laureatów i wymienić się doświadczeniami – mówi Aleksandra Uss.

W lipcu stypendyści wezmą udział w rejsie, podczas którego spędzą siedem dni żeglując po Wielkich Jeziorach Mazurskich. Podczas Rejsu będą uczestniczyć w interdyscyplinarnych warsztatach edukacyjnych, mających przygotować ich do rygorystycznego procesu rekrutacji i samych studiów za granicą. Warsztaty będą miały również przygotować podopiecznych Fundacji do wejścia na rynek pracy i wyposażyć ich w umiejętności dające przewagę w świecie napędzanym przez sztuczną inteligencję.

W tegorocznej Gali Stypendialnej wzięli udział i nagrody wręczali m.in. prof. Marek Gzik (sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki), Stefan Krajewski (sekretarz stanu, Ministerstwo Rolnictwa), Aleksandra Gajewska (sekretarz stanu, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), Konrad Gołota (podsekretarz stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych), Jacek Jastrzębski (przewodniczący KNF), czy prof. Grzegorz Mazurek (Rektor Akademii Leona Koźmińskiego).

Nowy projekt

W tym roku podczas Gali Stypendialnej wystartował również nowy projekt Fundacji – Our Future Founders, czyli konkurs skierowany do młodych przedsiębiorców poniżej 25 roku życia, którego celem jest wyłonienie oraz wsparcie startupów o pozytywnym wpływie społecznym. Wśród zwycięzców konkursu znaleźli się m.in EduChat tworzący spersonalizowanego asystenta edukacyjnego wspierającego uczniów i nauczycieli, GeoScan opracowujący raporty lokalizacyjne oparte na analizie danych satelitarnych, dostarczający precyzyjne informacje przestrzenne, a także Solvemed oferujący system pupilometrii oparty na AI, służący do precyzyjnej diagnostyki neurologicznej w warunkach opieki krytycznej.

Młodzi polscy przedsiębiorcy często napotykają w kraju wiele wyzwań, które niestety skutecznie utrudniają ich rozwój. Ze względu na małe wsparcie i często małe zainteresowanie jakie napotykają w Polsce decydują się oni rozwijać swoje start-upy za granicą. To wielka strata dla naszej gospodarki, której rozwój powinniśmy dziś oprzeć właśnie na innowacji i przedsiębiorczości młodych. Dlatego nasz konkurs ma wiązać founderów z Polską i pokazywać im, że mogą liczyć na wsparcie fundacji i naszych partnerów – mówi Kamil Tomkowicz, prezes Our Future Foundation.

Our Future Foundation (OFF) to organizacja skupiająca ponad 500 studentów i absolwentów najlepszych zagranicznych uniwersytetów, która za cel stawia sobie budowanie polskiego kapitału ludzkiego w kraju i za granicą. Dotychczas Fundacja przekazała ponad milion złotych na rzecz swoich podopiecznych i ich projektów.