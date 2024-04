Wybory samorządowe 2024. Które województwo zmieniło się najbardziej?

Wrócił VAT na żywność! Oto, co zrobiła Biedronka i Lidl! Sprawdziliśmy!

W tych województwach żyje się lepiej

Zbliżają się wybory samorządowe. Co przez ostatnie pięć lat zrobiły dotychczasowe władze w poszczególnych województwach w Polsce? W których województwach poprawiła się sytuacja ekonomiczna i mieszkańcom żyje się lepiej, a w których sytuacja wyraźnie pogorszyła się. W Polsce mamy 16 województw. Businessinsider.com.pl wziął pod uwagę kilka kluczowych aspektów, które wziął pod uwagę tworząc swój ranking województw. Te kryteria są następujące: bezrobocie, przeciętne wynagrodzenie, produkcja przemysłowa, liczba zarejestrowanych firm i mieszkań oddanych do użytku. Gdzie sytuacja wygląda najlepiej? Wielkim sukcesem wszystkich województw jest niskie bezrobocie - jednocyfrowe. Pod tym względem pięć lat temu najgorzej sytuacja wyglądała w woj. warmińsko-mazurskim, gdzie bezrobocie doszło do poziomu 10,4 proc.

Gdzie są najlepsze zarobki?

A jak wygląda sytuacja z wynagrodzeniem? Średnia płaca we wszystkich województwach wzrosła o ok. 50-60 proc. Na początku kadencji samorządowców normą były kwoty na poziomie 4-6 tys. zł brutto, a teraz to kwoty rzędu 6,5-9 tys. zł brutto. W ciągu ostatnich pięciu lat wyraźnie przybyło też firm w Polsce. Notuje się wzrost o 15-25 proc.

Gdzie jest najwięcej mieszkań?

Większe różnice ujawniają się w przypadku produkcji przemysłowej. Pod tym względem zdecydowanym liderem jest województwo mazowieckie. Okazuje się, że województwo mazowieckie również wiedzie prym pod względem oddania nowych mieszkań do zamieszkania - blisko 221 tys. mieszkań. O wile gorzej wypada pod tym względem Wielkopolska (120 tys.). Ponad 100 tys. mieszkań w 5 lat oddano jeszcze w takich województwach jak: dolnośląskie i małopolskie. Minimalnie poniżej jest Pomorze. A najgorzej pod tym względem jest w województwach opolskim i świętokrzyskim.

