Wyciek danych 19 mln Polaków. Rząd uruchomił specjalną stronę. Sprawdź, czy jesteś na liście

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-08-29 13:30

Po cyberataku na firmę MyDr, w wyniku którego doszło do wycieku danych 19 mln Polaków, rząd uruchomił specjalny serwis. Na specjalnej stronie internetowej można zweryfikować, czy numer PESEL znalazł się w przejętej bazie. Incydent dotyczy 12 tys. podmiotów medycznych.

Dłonie osoby korzystającej z laptopa i karty płatniczej. O wycieku danych 19 mln Polaków przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: Freepik.com
  • Sprawdź na bezpiecznedane.gov.pl, czy Twój numer PESEL znalazł się wśród danych 19 milionów Polaków, które wyciekły z firmy MyDr.
  • Wyciek z systemu MyDr, używanego przez 12 tys. placówek medycznych, dotyczy m.in. informacji o lekach i receptach.
  • Zastrzeż swój PESEL i stosuj silne hasła, aby chronić się przed potencjalnymi konsekwencjami wycieku danych.
  • Rząd zapowiada zaostrzenie odpowiedzialności dla podmiotów przetwarzających dane medyczne, a UODO skontroluje MyDr.

Sprawdź, czy Twoje dane wyciekły po ataku na MyDr

W odpowiedzi na cyberatak Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło narzędzie, które pozwala każdemu obywatelowi na szybką weryfikację. Na rządowej stronie bezpiecznedane.gov.pl można sprawdzić, czy nasz numer PESEL znalazł się w bazie danych, do której dostęp uzyskali hakerzy. Logowanie do serwisu jest możliwe za pomocą aplikacji mObywatel, profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub e-dowodu.

Administratorzy strony podkreślają, że choć doszło do przełamania zabezpieczeń, służby jak dotąd nie stwierdziły upublicznienia danych. – Z uwagi na dobro obywateli – prewencyjnie przekazujemy jednak informację, czyje numery PESEL znalazły się w wycieku – czytamy w oficjalnym komunikacie. Należy pamiętać, że serwis informuje wyłącznie o obecności numeru PESEL w wycieku. Szczegółowych informacji o zakresie pozostałych danych (np. o lekach) może udzielić wyłącznie ich administrator, czyli konkretna przychodnia lub gabinet lekarski.

ROSYJSCY HAKERZY ZAATAKOWALI TRZASKOWSKIEGO! Kowalski: To scenariusz pisany CYRYLICĄ!

Polecany artykuł:

Zainteresowanie serwisem jest na tyle duże, że w sobotę (29 sierpnia) w godzinach popołudniowych trzeba było czekać w kolejce.

Ministerstwo Zdrowia poleciło, żeby bez względu na to, czy nasze dane wyciekły, czy nie, stosować podstawowe zasady cyberbezpieczeństwa. Chodzi o zastrzeżenie numeru PESEL, stosowanie mocnych i różnych haseł, oraz korzystanie z uwierzytelniania wieloskładnikowego. Warto też zachować ostrożność wobec podejrzanych wiadomości e-mail, SMS-ów i połączeń telefonicznych nakłaniających do podawania danych.

Polecany artykuł:

Tyle naprawdę zyskają Polacy na zmianie w podatku PIT!
Galeria zdjęć 23
QUIZ od PRL do kapitalizmu. Balcerowicz, bezrobocie, kuroniówka. Jak dobrze znasz polską transformację?
Pytanie 1 z 10
Kiedy wprowadzono Plan Balcerowicza?
Tak zmienił się Leszek Balcerowicz od czasu planu Balcerowicza
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WYCIEK DANYCH