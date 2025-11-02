Doszło do wycieku wrażliwych danych klientów SuperGrosz, w tym PESEL-i i danych z dowodów osobistych.

Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji, informuje o sprawie i działaniach CSIRT KNF i CSIRT NASK.

Użytkownikom zaleca się zastrzeżenie numeru PESEL, zmiana haseł i włączenie dwuskładnikowego uwierzytelnienia.

Wyciek danych z SuperGrosz! Wyciekły numery PESEL

W niedzielę 2 listopada, wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował na platformie X o poważnym incydencie. Jak się okazało, dane części użytkowników serwisu SuperGrosz wyciekły w wyniku ataku hakerskiego i dostały się w niepowołane ręce. Sprawą natychmiast zajęły się zespoły reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego CSIRT KNF oraz CSIRT NASK, działające w ramach krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Wśród danych, które wpadły w ręce przestępców, znajdują się:

Adresy e-mail

Imię i nazwisko

Informacje o narodowości

Numery PESEL

Dane z dowodu osobistego

Adresy zamieszkania i korespondencyjne

Numery telefonów

Informacje o stanie cywilnym i liczbie dzieci

Dane dotyczące statusu zawodowego

Nazwa, adres, NIP i telefon do pracodawcy

Zadeklarowana branża i dochód

Numery rachunków bankowych

Identyfikator w portalu Facebook

Trwa ustalanie sprawców cyberataku

Minister Gawkowski podkreślił powagę sytuacji, informując o natychmiastowych działaniach służb. Oprócz zaangażowania CSIRT KNF i CSIRT NASK, powiadomiony został również Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Trwają intensywne prace nad ustaleniem sprawców ataku.

Wicepremier zapowiedział także uruchomienie serwisu bezpiecznedane.gov.pl, za pośrednictwem którego każdy będzie mógł sprawdzić, czy jego dane znalazły się wśród ujawnionych. To ważny krok w kierunku zwiększenia świadomości i umożliwienia szybkiej reakcji osobom potencjalnie dotkniętym wyciekiem.

Minister cyfryzacji apeluje do klientów SuperGrosz o zastrzeżenie numeru PESEL

W obliczu zagrożenia, Krzysztof Gawkowski zaapelował do wszystkich klientów SuperGrosz o zachowanie szczególnej ostrożności i podjęcie konkretnych kroków w celu zabezpieczenia swoich danych:

Zastrzeżenie numeru PESEL w aplikacji mObywatel – to nowa funkcja, która może znacznie utrudnić działania oszustów.

w aplikacji mObywatel – to nowa funkcja, która może znacznie utrudnić działania oszustów. Zmiana haseł do logowania – dotyczy to nie tylko serwisu SuperGrosz, ale również wszystkich innych kont, zwłaszcza tych, gdzie używano tego samego hasła.

– dotyczy to nie tylko serwisu SuperGrosz, ale również wszystkich innych kont, zwłaszcza tych, gdzie używano tego samego hasła. Włączenie dwuskładnikowego uwierzytelnienia – dodatkowa warstwa zabezpieczeń, która znacznie utrudnia dostęp do konta nawet w przypadku poznania hasła.

- Takie ataki hakerskie stają się codziennością. Każda firma i instytucja powinna być na nie jak najlepiej przygotowana! Każdy z nas musi być szczególnie ostrożny i wyczulony na próby oszustwa w Internecie. To tam przenoszą się przestępcy i to tam działają całe zorganizowane grupy – podkreślił minister cyfryzacji.

Serwis SuperGrosz, prowadzony przez spółkę AIQLABS, oferuje szybkie pożyczki online.

Krzysztof Gawkowski - wicepremier, minister cyfryzacji - Karpacz 2025