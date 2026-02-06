Kanada rezygnuje z obowiązkowej pełnej elektryfikacji pojazdów do 2035 roku, ustalając nowe, ambitne cele sprzedaży pojazdów elektrycznych.

Rząd Kanady zapowiada miliardowe inwestycje w infrastrukturę ładowania i wsparcie dla przemysłu motoryzacyjnego.

Cła Donalda Trumpa stanowią wyzwanie dla kanadyjskiej branży motoryzacyjnej, ze względu na wprowadzone przez niego cła.

Kanada planuje rozwój krajowego łańcucha produkcji pojazdów elektrycznych, od wydobycia minerałów po produkcję baterii.

Kanada zmienia strategię w elektromobilności

5 lutego, premier Kanady Mark Carney ogłosił rezygnację z wcześniejszego planu, który zakładał, że do 2035 roku wszystkie samochody sprzedawane w kraju będą elektryczne. Decyzja ta stanowi odejście od polityki poprzedniego rządu Justina Trudeau, który wyznaczył ambitne cele pośrednie: 20% elektrycznych aut w sprzedaży do 2026 roku i 60% do 2030 roku.

Jak podaje agencja AFP, mimo rezygnacji z obligatoryjnej pełnej elektryfikacji, Kanada nie rezygnuje z promocji elektromobilności. Rząd wyznaczył nowe, ambitne cele sprzedaży pojazdów elektrycznych: 75% do 2035 roku i 90% do 2040 roku. Premier Carney stwierdził, że branża musi być gotowa na dominację aut elektrycznych w przyszłości, ale także wyzwania związane z cłami Donalda Trumpa, które utrudniają produkcje.

Kana przeznaczy miliony na auta elektryczne

Rząd Kanady planuje wesprzeć transformację sektora motoryzacyjnego poprzez znaczące inwestycje. Plan premiera przewiduje:

Subwencję w wysokości 5 tys. dolarów kanadyjskich dla osób kupujących pojazd elektryczny.

1,5 mld dol. kanad. na rozbudowę infrastruktury ładowania.

3 mld dol. kanad. na wsparcie przemysłu w adaptacji, rozwoju i ekspansji na nowe rynki.

Kanada zwraca uwagę na zagrożenie ze strony Donalda Trumpa

Donald Trump deklaruje, że chciałby aby amerykańskie auta były produkowane tylko w Stanach Zjednoczonych. Tymczasem kanadyjska branża motoryzacyjna zatrudnia około pół miliona osób.

W związku z tym Carney zwrócił uwagę, że bliska współpraca gospodarek USA i Kanady w sektorze motoryzacyjnym stała się poważnym zagrożeniem. Szczególnie, że części samochodowe przekraczają granicę kanadyjsko-amerykańską nawet osiem razy podczas produkcji, a wprowadzone przez Trumpa cła 25 proc. na komponenty spoza USA integrację produkcji. Zdaniem Kanady cła naruszają umowę USMCA.

Premier Kanady zapowiedział, że rząd chce zlikwidować wszystkie cła z sektora motoryzacyjnego, a przemysł musi się przygotować do produkcji krajowej. Pomóc w tym mają spore złoża minerałów kluczowych do produkcji baterii aut elektrycznych. Kanada planuje rozwinąć cały łańcuch produkcyjny, od wydobycia, przez przetwarzanie, do produkcji samych baterii.

„Chciał zapewnić młodzieży frajdę”. Driftował autobusem!