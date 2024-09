Wydał 12,50 zł i zgarnął fortunę! Główna wygrana w Eurojackpot padła w Polsce

Polak wygrał główną nagrodę w loterii Eurojackpot

5, 17, 23, 36, 37 oraz dodatkowe 5 i 9 - takie liczby skreślił Polak w loterii Eurojackpot i wygrał fortunę. Na kupon wydał 12,50 zł a główna nagroda w ostatnim losowaniu wynosiła 10 mln euro, czyli ok. 42 mln zł. Na konto zwycięzcy wpłynie jednak mniejsza kwota, bo od wygranych przekraczających 2280 zł, Totalizator Sportowy automatycznie odprowadza do urzędu skarbowego 10-proc. podatek. W naszym kraju padła też wygrana III stopnia (5+0). Tak skreślony kupon wart był 69 tys. euro. Wygrane II stopnia (5+1) za ponad 400 tys. euro powędrowały do Hiszpanii, Niemiec i Chorwacji.

Ile można wygrać w Eurojackpot?

Eurojackpot to międzynarodowa loteria utworzona 13 lat temu w Amsterdamie. Teraz uczestniczy w niej 19 krajów, m.in. Polska (od 2017 roku). Minimalna, gwarantowana pula na wygrane pierwszego stopnia wynosi 10 mln euro. Główna wygrana może wynosić nawet 120 mln euro. Na trafienia powyżej 10 mln euro można wybrać walutę, w jakiej odbiera się premię - w euro czy w złotówkach. Koszt jednego zakładu to 12,50 zł. Losowanie odbywa się we wtorki i piątki. Prawdopodobieństwo wygranej I stopnia wynosi 1 do 140 mln.

Polacy wśród zwycięzców

W 10 losowaniach w ciągu minionego miesiąca zakłady z Polski nie punktowały tylko trzykrotnie: 6, 13 i 20 sierpnia. W pozostałych siedmiu losowaniach kupony z Polski dały w sumie 11 wygranych - jedną I stopnia, pięć II stopnia i pięć III stopnia. W tym czasie, wliczając ostatnią główną wygraną, Polacy wygrali w Eurojackpot ponad 13,3 mln euro.

W maju 2019 r., po raz pierwszy w historii główna nagroda padła w naszym kraju. Wygrana warta była 45 mln euro. W sierpniu 2022 roku, w powiecie krotoszyńskim (woj. wielkopolskie), podobna nagroda padła po raz drugi. Następna kumulacja Eurojackpot odbędzie się w piątek, 6 września.

QUIZ PRL. Pamiątki z czasów Polski Ludowej. Czy miałeś lub masz w domu te przedmioty? Pytanie 1 z 15 Produkowane w Rosji cacko dla pasjonatów fotografii to… aparat fotograficzny Zenit aparat fotograficzny Zorka camera obscura Dalej