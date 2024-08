Wyjazd za granicę nie zwalnia z opłacania abonamentu RTV! Jest wyrok sądu

Wyjazd za granice nie zwalnia z płacenia abonamentu RTV

Portal forsal.pl opisuje sprawę kobiety, która razem z mężem przebywała kilka lat w Belgii. Małżonkowie zabrali ze sobą część majątku w tym telewizor. W czasie pobytu za granicą kobieta nie płaciła Poczcie Polskiej abonamentu RTV. Z tego powodu komornik zajął jej konto na poczet niezapłaconych należności. Sprawą zajął się sąd. Kobieta przed wyjazdem nie wyrejestrowała telewizora, oświadczyła, że o powyższą formalność poprosiła swojego syna, jednak z uwagi na upływ czasu nie posiada dokumentu potwierdzającego dokonanie formalnego wyrejestrowania odbiornika telewizyjnego.

Sąd wydał wyrok niekorzystny dla kobiety

Zgodnie z polskim prawem zwolnieniu z abonamentu RTV decyduje tylko i wyłącznie WYREJESTROWANIE, a nie wykazanie pobytu za granicą. Wojewódzki Sąd Administracyjny SA w Gliwicach stwierdził:

-"Powyższego stanowiska nie zmienia kwestia dotycząca "wyprowadzenia się" przez skarżącą do Belgii na okres od lipca 2007 r. do czerwca 2010 r., ani też późniejsze zamieszkanie w Polsce. Opłata abonamentowa przypisana jest bowiem do abonenta, nie jest natomiast związana z prawem własności lokalu. Strona skarżąca w przypadku zaprzestania używania odbiorników telewizyjnych czy też odbiornika radiowego winna dopełnić w placówce pocztowej formalności związane z wyrejestrowaniem odbiorników."

Kiedy nie trzeba płacić abonamentu RTV?

Kobieta skierowała do sądu również drugi wniosek. W opisywanej sprawie kobieta miała prawo do zwolnienia z abonamentu RTV, ale nie poinformowała o tym w formalnym piśmie. W takiej sytuacji abonament trzeba zapłacić. WSA w Gliwicach w tej sprawie orzekł:

" - (…) z woli ustawodawcy to na abonencie ciąży obowiązek zgłoszenia okoliczności uprawniającej do przyznania zwolnienia, a jego przyznanie następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono w placówce pocztowej operatora oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania z tych zwolnień i przedstawiono dokumenty potwierdzające uprawnienie do tych zwolnień. Skarżąca zaś takiego zgłoszenia nie dokonała."

Ważne!

Tylko osoby, które ukończyły 75 rok życia są "z automatu" zwalnianie z abonamentu RTV. Każdy inny uprawniony musi złożyć stosowny wniosek.