Wylicz sobie emeryturę. Kalkulator emerytalny ZUS

Kalkulator emerytalny

Jaka będzie moja emerytura? Takie pytanie zadaje sobie wiele osób. Przyszłą emeryturą zainteresowane są zarówno osoby w wieku przedemerytalnym, ale i młodsze. Pokolenie dzisiejszych 30-40-latków już jest ostrzegane przez ekspertów o skrajnie niskich świadczeniach z ZUS w przyszłości. Tymczasem Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił aktualizację aplikacji mobilnej mZUS, na której to będzie dostępny kalkulator emerytur. Kalkulator dostępny jest także na stronie internetowej ZUS. Niestety, aby wyliczyć prognozowaną stawkę emerytury, trzeba podać sporo danych, którymi raczej od ręki nie dysponujemy.

Jakie dane są potrzebne do wypełnienia formularza w kalkulatorze emerytalnym? Aby podjąć próbę wyliczenia potencjalnej emerytury w kalkulatorze ZUS dostępnym na stronie internetowej urzędu, trzeba podać m.in.: zwaloryzowaną kwotę składek, którą to znajdziemy na koncie z ostatniej informacji o stanie konta w ZUS (bez składek na OFE i subkonto); kwotę zwaloryzowanego kapitału początkowego, którą to znajdziemy w ostatniej Informacji o stanie konta w ZUS; zwaloryzowaną kwotę ogółem na subkoncie; kwotę składek za 12 miesięcy kalendarzowych; kwotę środków zgromadzonych w OFE, którą to powinniśmy otrzymać z OFE. Także jak widać, do wypełnienia danych w wirtualnym kalkulatorze trzeba się porządnie przygotować. Brak informacji w dowolnym polu kalkulatora sprawia, że emerytura nie będzie wyliczona. Wypełnić trzeba wszystkie pola elektronicznego formularza.

Oczywiście oprócz tego zaktualizowana aplikacja daje dostęp do takich informacji jak:

ubezpieczenia

zasiłki

zaświadczenia lekarskie eZLA

emerytura

renta

Aby korzystać z wszystkich nowych funkcji aplikacji mZUS, konieczna jest jej aktualizacja. Aplikację można bezpłatnie pobrać ze sklepów Google Play lub App Store. Po zainstalowaniu aplikacja musi być połączona z profilem na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

QUIZ PRL. Cuda techniki PRL. Czy umiałbyś dziś skorzystać z tego sprzętu? Pytanie 1 z 15 Na jakim sprzęcie wyświetliłbyś bajkę dziecku? na kanale tv np. ABC na projektorze do bajek na tablecie Dalej