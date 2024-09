Wymiana kominka lub sroga kara! Nowy obowiązek dla Polaków

Dobry kominek w domu

Osoby, które mają kominki w swoich domach czy też innych własnych nieruchomościach podlegają ważnym regulacjom podobnie jak i sami producenci takich urządzeń grzewczych. Jedni i drudzy muszą przestrzegać odpowiednich norm i zasad eksploatacji. Główne regulacje zawarte są w unijnej dyrektywie nazywanej potocznie Ekoprojekt lub EcoDesign. W Polsce bardzo ważne są również uchwały antysmogowe przyjmowane w poszczególnych województwach. Obecnie takie uchwały obowiązują w 14 województwach (śląskie, małopolskie, mazowieckie, wielkopolskie, dolnośląskie, lubuskie, opolskie, podkarpackie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, świętokrzyskie, łódzkie oraz lubelskie. Uchwał nie mają województwa warmińsko-mazurskie i podlaskie). Dlaczego te lokalne uchwały są takie ważne? To one mówią jasno, jakie normy smogowe obowiązują w danym regionie i czy można tam używać kominki, piece, kozy, które nie spełniają w pełni wymogów zawartych w unijnych dyrektywach. Najprościej rzecz ujmując, jeśli stężenie pyłów w danej lokalizacji jest za duże, to samorządowcy wprowadzają uchwały zmniejszające zanieczyszczenia produkowane przez użytkowników pieców, kominków, kóz itp. W takich miejscach można używać tylko urządzeń o określonych parametrach i używać ekologicznych paliw grzewczych. Rzeczpospolita podkreśla, że oprócz uchwał antysmogowych samorządy województw przyjmują także lokalne Programy Ochrony Powietrza. W nich z kolei mogą być zawarte zakazy używania kominków w tzw. dni smogowe.

Kara za stary kominek

Teoretycznie nie ma problemu z nowymi urządzeniami, wyprodukowanymi pod 2022 roku. One muszą mieć odpowiednie certyfikaty świadczące o tym, że nie stanowią one zagrożenia dla środowiska. Gorzej sytuacja wygląda w przypadku starszych urządzeń grzewczych lub kupionych z drugiej ręki. Tutaj zaczynają się schody. Jeśli kominek, piec, nie spełnia antysmogowych regulacji, to właścicielowi grożą surowe kary. Jak podkreśla Rzeczpospolita, osoby, które po wejściu w życie obostrzeń zawartych w uchwałach antysmogowych nadal będą używać przestarzałych kominków lub palić w nich zakazanymi surowcami, muszą liczyć się z mandatami w wysokości do 500 zł (jeśli złamią kilka przepisów, kwota ta może być jeszcze wyższa) lub karą grzywny w wysokości od 20 do 5000 zł.

