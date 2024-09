Wymiana okien za darmo. Skorzystaj z dofinansowania do termomodernizacji mieszkania

Seniorze, skorzystaj z tych ulg! Więcej pieniędzy na emeryturze, dzięki tym rozwiązaniom to możliwe

Program Ciepłe Mieszkanie 2024

Program Ciepłe Mieszkanie jest uzupełnieniem programu Czyste Powietrze, który skierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych. Jest przeznaczony dla właściciel lokali w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, którzy mogą uzyskać dofinansowanie do termomodernizacji swoich mieszkań. Aby możliwe było otrzymanie dofinansowania, to gmina właściwa dla wnioskodawcy musi zgłosić chęć udziału w projekcie Ciepłe Mieszkanie. Pieniędzy nie dostają bezpośrednio mieszkańcy bloków, a środki rozdziela gmina.

Kto może uzyskać dofinansowanie do wymiany okien?

Dofinansowanie do wymiany okien mogą otrzymać:

* osoby prywatne,

* właściciele mieszkań w blokach, uprawnieni z ograniczonego prawa rzeczowego,

* najemcy mieszkań będących własnością gminy,

* małe wspólnoty mieszkaniowe posiadające od 3 do 7 lokali.

Na co dofinansowanie w programie Ciepłe Mieszkanie?

Dopłaty przeznaczone są na termomodernizację mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Dofinansowanie z programu Ciepłe Mieszkanie można dostać m.in. na:

* nowe źródło ciepła (pompa ciepła, kondensacyjny kocioł gazowy, kocioł na pellet),

* podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła,

* wykonanie instalacji c.o. i c.w.u.

* wentylację mechaniczną,

*wymianę okien i drzwi.

Gdzie składać wnioski?

Właściciele mieszkań nie składają wniosków bezpośrednio do wojewódzkich funduszy środowiska, które są operatorami programu, a w swoich urzędach gmin. Gminy też informują o terminach przyjmowania wniosków, zamieszczając stosowne ogłoszenia na swoich stronach internetowych.

Kto może wymienić okna za darmo?

Aby wymienić okna za darmo, trzeba spełnić 2 warunki

* Być właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego starszego niż 10 lat.

* Mieć dochód w rodzinie, który nie przekracza 1090 zł miesięcznie na osobę (zaświadczenie o dochodzie można uzyskać w gminie).

Warto pamiętać, że w ten sposób można uzyskać dofinansowanie nie tylko do wymiany okien, ale także drzwi czy bramy garażowej.

Do jakich okien dofinansowanie?

Aby dostać dofinansowanie do wymiany okien, stolarka musi spełniać następujące normy: przenikalność cieplna dla okien nie może być większa niż 0,9 W/(m²·K), dla drzwi wejściowych 1,3 W/(m²·K).Podane wartości muszą być potwierdzone deklaracjami producenta. Do uzyskania dofinansowania konieczne jest przeprowadzenie audytu energetycznego budynku.

QUIZ PRL. Czarne karty PRL. Wielkie katastrofy, które wstrząsnęły Polską Ludową Pytanie 1 z 11 14 marca 1980 w katastrofie samolotu Ił-62 "Mikołaj Kopernik" lecącym z Nowego Yorku zginęła wielka gwiazda. Jak się nazywała? Anna Jantar Zdzisław Beksiński Ewa Sałacka Dalej