Wymiana wykładzin w Pendolino. Koszt aż 2 tys. zł za metr

Jak informuje rynek-kolejowy.pl, PKP Intercity podpisało umowę z Alstomem na wymianę wykładzin w 10 pociągach Pendolino. Kontrakt podpisano bez przetargu, ale to co najbardziej szokuje, to koszt. Według portalu umowa opiewa na 682 tys. euro netto, czyli ok. 3,8 mln zł brutto. "Przeliczając to na długość dziesięciu 187-metrowych pociągów, wychodzi ponad 2 tysiące złotych za metr bieżący wykładziny".- wylicza portal. Dlaczego przewoźnik musi zapłacić za wymianę?