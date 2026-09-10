Ministerstwo Zdrowia przyspiesza reformę płac medyków, by uregulować zarobki w publicznym sektorze.

Projekt wprowadza limity 240 zł brutto/godzinę i 76,8 tys. zł miesięcznie, a także ogranicza czas pracy i wymusza zatrudnienie na pół etatu.

Mimo planów szybkiego przyjęcia ustawy we wrześniu, resort właśnie zmienił kluczowy termin. Dowiedz się, kiedy nowe zasady faktycznie zaczną obowiązywać!

Zmiany w wynagrodzeniach medyków wchodzą w decydującą fazę prac. W czwartek pakietem projektów reformujących ochronę zdrowia ma zająć się Stały Komitet Rady Ministrów. Jednym z najgłośniejszych elementów przygotowanych rozwiązań są ograniczenia dotyczące zarobków części personelu medycznego finansowanego ze środków publicznych.

Projekt przewiduje maksymalną stawkę 240 zł brutto za godzinę oraz 76,8 tys. zł brutto miesięcznie. To jednak tylko część zmian. Resort proponuje również ograniczenie czasu pracy do wymiaru odpowiadającego dwóm etatom oraz obowiązek zatrudnienia medyków na przynajmniej pół etatu.

Przepisy mają mieć również konkretne konsekwencje dla zarządzających placówkami. Projekt zakłada możliwość karania grzywną kierowników podmiotów leczniczych, którzy nie będą przestrzegali nowych ograniczeń dotyczących zatrudniania i wynagradzania personelu.

Kęcka: projekty mogą przejść przez parlament jeszcze we wrześniu

Tempo prac może być szybkie. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka powiedziała w TOK FM, że resort jest przygotowany na przeprowadzenie projektów przez parlament jeszcze w tym miesiącu.

Jesteśmy gotowi, żeby jeszcze we wrześniu projekty przeszły przez Sejm i Senat – zapowiedziała.

Nie oznacza to jednak, że nowe limity wynagrodzeń zaczną obowiązywać natychmiast po zakończeniu prac legislacyjnych. Właśnie w tej kwestii Ministerstwo Zdrowia zdecydowało się na istotną korektę swoich pierwotnych planów.

Jest ważna zmiana. Szpitale dostaną więcej czasu

Początkowo resort zakładał, że nowe reguły wynagradzania zaczną obowiązywać od początku 2027 roku. Po uwagach zgłoszonych przez podmioty medyczne zdecydowano jednak o wydłużeniu vacatio legis do roku.

Uwzględniliśmy uwagi podmiotów medycznych. Wydłużymy vacatio legis do roku – poinformowała Kęcka.

Powodem jest m.in. konieczność dostosowania przez dyrektorów szpitali obowiązujących umów do nowych zasad. W praktyce oznacza to, że nawet szybkie przejście projektu przez parlament nie przełoży się na natychmiastowe wejście limitów w życie.

Na tym etapie mowa przy tym o propozycjach zawartych w projekcie, a nie obowiązujących już limitach wynagrodzeń. Ostateczny kształt regulacji będzie zależał od dalszych prac rządowych i parlamentarnych.

Stały Komitet Rady Ministrów ma w czwartek rozpatrywać również przygotowany przez MZ projekt dotyczący działalności leczniczej. Zakłada on obowiązek publikowania informacji o podmiotach przyjmujących zamówienia w konkursach prowadzonych przez placówki medyczne. Resort chce więc równolegle zmienić zasady dotyczące wynagrodzeń i zatrudnienia oraz zwiększyć przejrzystość części kontraktów w ochronie zdrowia.

KARPACZ 2026 Marcin Czech