Wynajmujesz mieszkanie? Trafisz do rejestru i zapłacisz wyższy podatek

Minister ma sposób na najem krótkoterminowy

Mieszkania na wynajem w Polsce. Czy rynek mieszkań na wynajem działa prawidłowo? "Ograniczmy najem krótkoterminowy typu airbnb. Mieszkania nie służą do osiągania szybkich zysków. Są miejscem do życia" - pisze w mediach społecznościowych ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Szefowa resortu ma sposób na walkę z małą dostępnością mieszkań w Polsce. I swoją propozycją dzieli się poprzez publikację w sieci specjalnego filmiku. - Polska jest liderem w Europie wysokich cen wynajmu mieszkań (...). Młodych ludzi nie stać na wyprowadzkę z domu, a jednym z powodów jest to, że coraz częściej mieszkania zamieniane są w "hotele" - mówi ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w zamieszczonym w sieci filmiku. Co z tym fantem zrobić?

Krok pierwszy to stworzenie specjalnego rejestru lokali, które pojawiają się na platformach do najmu krótkoterminowego. To zdaniem pani minister, ma wyciągnąć je z szarej strefy. Krok drugi idzie dalej, to propozycja zmiany systemu podatkowego tak, aby najem krótkoterminowy przestał być tak bardzo opłacalny dla właścicieli tych nieruchomości pojawiających się w popularnych serwisach (np. Airbnb czy Booking.com) dotyczących najmu krótkoterminowego, np. na weekend, na tydzień itp.. - Nie może być tak, że setki tysięcy mieszkań w Polsce zamieniane są w hotele. Mieszkania nie służą do osiągania szybkich zysków. Są miejscem do życia - podkreśla Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Walka z najmem krótkoterminowym

Choć najem krótkoterminowy wciąż ma się dobrze i rynek ten cały czas rośnie, to już powoli wchodzą przepisy, które mają go regulować. Przypomnijmy, że w lipcu weszła w życie ustawa implementująca w Polsce przepisy dyrektywy DAC7, która od 2023 roku zobowiązuje platformy internetowe, pośredniczące w rezerwacjach noclegów, do przekazywania organom podatkowym dokładnych danych osób, zarabiających za ich pośrednictwem na wynajmie konkretnych nieruchomości.

Ograniczmy najem krótkoterminowy typu airbnb.Mieszkania nie służą do osiągania szybkich zysków. Są miejscem do życia. pic.twitter.com/FwhxMgS2Cn— Katarzyna Pełczyńska (@Kpelczynska) October 6, 2024

Pieniądze to nie wszystko - Witold Modzelewski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.