Wynalazczość i innowacyjność w firmach rodzinnych

Te zagadnienia m. in. były poruszane podczas 16. Ogólnopolskiego Zjazdu Firm Rodzinnych, U-Rodziny, jaki odbył się w dniach 16 – 18 listopada w Krakowie. To najważniejsze w Polsce wydarzenie, dotyczące firm rodzinnych. W tym roku omawiano przede wszystkim, poza wspomnianym cyberbezpieczeństem, takie zagadnienia jak: innowacyjność potencjału przedsiębiorstw rodzinnych (tworzenie innowacji w firmach rodzinnych), transformację cyfrową, ekologiczną i przemysłową, sukcesję zarządzania, przedsiębiorczość kobiet zatrudnionych w tych firmach. Poszukiwano odpowiedzi na pytania: Skąd brać pieniądze na projekty badawczo-rozwojowe, rozwój produkcji i usług, transformacje cyfrową i zieloną, czy decydować się na kredyty bankowe, czy może realizować projekty korzystając ze wsparcia funduszy europejskich. A może warto szukać możliwości przez współpracę ze start-upami i inwestorami? Mówiono też o pułapkach, czyhających na przedsiębiorców i sposobach ich zapobiegania.

Wszyscy uczestnicy jednogłośnie podkreślali, że bez wdrażania innowacyjnych rozwiązań, wykorzystywania AI w biznesie, firmy rodzinne nie mogłyby dziś skutecznie funkcjonować.

„U-Rodziny to wydarzenie, które przyczyniło się do stworzenia atmosfery, w której tradycja, wartości rodzinne i dziedzictwo są pielęgnowane, a jednocześnie promuje się nowoczesność, innowacyjność i adaptację do współczesnych wyzwań biznesowych. Przez 16 lat wydarzenie to stało się nie tylko największą konferencją wspierającą rozwój firm rodzinnych w Polsce, ale miejscem, gdzie krystalizuje się duch przedsiębiorczości rodzinnej” – podkreślił Józef Gawron, wicemarszałek Województwa Małopolskiego.