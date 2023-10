Wyniki Orlenu: niskie ceny paliw nie spowodowały strat

Nie było prognozowanych strat

Analitycy przewidywali, że polityka cenowa Orlenu niesie ze sobą ryzyko bardzo wysokich strat, sięgających nawet 3-4 miliardów złotych. Tymczasem spółka w trzecim kwartale 2023 r. odnotowała łącznie na wszystkich rynkach ponad dziesięcioprocentowy wzrost sprzedaży detalicznej.

– Oznacza to, że koncern w związku ze wzrostem zainteresowania na stacjach paliw, zwiększył wolumen sprzedaży, jednocześnie nie zwiększając ceny dla klienta ostatecznego. W dłuższej perspektywie jest to działanie opłacalne – mówi dr Balcerowski. Spółka umocniła także swoją pozycję na rynkach zagranicznych.

- Dzięki fuzji z Lotosem Orlen umocnił się na rynku słowackim i wszedł na nowy, węgierski. Stąd wzrost sprzedaży aż o 61% w Czechach, bo jest to kierunek, z którego zaopatrywane są w paliwo stacje koncernu na Węgrzech i Słowacji – dodaje dr Balcerowski.

Zwiększenie wolumenów przełożyło się na zwiększenie mocy przerobowej rafinerii całej Grupy. Zakłady w Polsce, Czechach i na Litwie pracowały w III kwartale na 94% swoich mocy, a przerób ropy wyniósł 10 megaton. – Obszar rafinerii to około 1/4 całego zysku operacyjnego w tym okresie. Orlen nadal uzyskuje w tym obszarze atrakcyjne marże i dlatego ten segment jest wiodącym źródłem przychodów spółki – zaznacza dr Balcerowski.

– Zwróćmy też uwagę, że znacząco wzrósł udział ropy z kierunku arabskiego, dywersyfikując kierunki dostaw surowca, a tym samym konsekwentnie wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne Polski. Jaki jest tego efekt? 100% dostaw ropy do Polski pochodzi z kierunków alternatywnych do rosyjskiego, a spółka konsekwentnie buduje swój portfel importowy w oparciu o dostawy ropy naftowej pochodzącej z Morza Północnego, Afryki Zachodniej, basenu Morza Śródziemnego, a także Zatoki Perskiej i Meksykańskiej.

Rosną nakłady na bezpieczeństwo energetyczne

Zyski spółki przeznaczane są na nowe inwestycje.

– Od początku roku przeznaczono na projekty zwiększające bezpieczeństwo energetyczne 20,4 mld złotych. Takich środków nigdy wcześniej nie było. Jest to niepodważalnie efekt fuzji i konsekwentnie wypracowywanych zysków. Patrząc na skalę, przez ostatnie osiem lat nakłady inwestycyjne Orlenu wyniosą ponad 93 mld zł – komentuje dr Balcerowski – Orlen realizuje przede wszystkim inwestycje w energetykę wiatrową i fotowoltaikę, a także w nowoczesne technologie, takie jak mała energetyka jądrowa, które zagwarantują Polakom stabilne dostawy taniej i czystej energii oraz nowe miejsca pracy w różnych regionach Polski. Kluczowa była ostateczna decyzja dotycząca morskiej farmy wiatrowej Baltic Power i pozyskanie finansowania dla tego projektu w formule project finance. To największa w Europie Środkowej inwestycja, której realizacja pozwoli w 2026 roku włączyć do polskiego systemu moc blisko 1,2 GW i zasilić 1,5 miliona gospodarstw domowych czystą energią.

