Orlen opublikował wyniki za III kwartał 2023 roku. 8,2 mld zł zysku

Orlen pochwalił się wynikami za trzeci kwartał

W trzecim kwartale 2023 roku grupa Orlen wypracowała przychody na poziomie 75,4 mld zł, EBITDA LIFO na poziomie: 8,2 mld zł i zysk netto wysokości 3,5 mld zł.

- Wyniki, które osiągnęliśmy w trzech kwartałach tego roku są zgodne z perspektywą wzrostu wyniku założoną w strategii i pokazują, że właściwie określiliśmy i realizujemy przyjęte kierunki rozwoju. Podjęliśmy decyzję o wejściu na nowe rynki i to przynosi wymierne efekty. Dzięki przeprowadzonym fuzjom zanotowaliśmy bardzo duży wzrost wolumenów sprzedaży detalicznej, przede wszystkim w Czechach, z których zaopatrujemy w paliwo nasze nowe stacje na Węgrzech i Słowacji. Zbudowanie silnego, zdywersyfikowanego koncernu dało nam możliwość elastycznego reagowania na wyzwania rynkowe i zachowania stabilności finansowej, mimo słabszego otoczenia makroekonomicznego. A to z kolei pozwala nam realizować, zgodnie z założeniami strategii, największy w historii koncernu program inwestycyjny. Tylko w ciągu dziewięciu miesięcy tego roku przeznaczyliśmy na inwestycje ponad 20 miliardów złotych. To rekordowa kwota, która do końca czwartego kwartału jeszcze znacząco się zwiększy. Inwestujemy, bo to umacnia naszą globalną pozycję i atrakcyjność w budowaniu partnerstw biznesowych, zwłaszcza w obszarach energetyki i wydobycia. A to z kolei wzmacnia wartość koncernu dla Akcjonariuszy - komentuje Daniel Obajtek, Prezes Zarządu Orlen.

W komunikacie grupy czytamy, że w minionym kwartale podjęto inwestycje w projekty transformacyjne, takie jak np. pierwszej polskiej farmy wiatrowej Baltic Power, ponadto rozpoczęto budowę terminala instalacyjnego w Świnoujściu. W ramach rozwoju OZE zawarto warunkową umowę na zakup kolejnych farm wiatrowych o łącznej mocy 600 MW.

Ponadto Orlen podpisał umowę z Horisont Energi o potencjalnej współpracy z Horisont Energi przy projekcie magazynowania CO2 na Szelfie Norweskim. Podpisana została także umowa z Yokogawa Europe o opracowanie zintegrowanego systemu produkcji paliw syntetycznych, które mają służyć osiągnięciu neutralności emisyjnej w sektorze lotniczym w Polsce. Inwestując w biopaliwa uruchomiono także w Trzebini instalację UCO FAME do wytwarzania biokomponentów II generacji z olejów posmażalniczych. Podpisano także umowę na na budowę nowoczesnej tłoczni oleju w Kętrzynie, która będzie przerabiać 500 tys. ton rzepaku i wytwarzać rocznie 200 tys. ton oleju z przeznaczeniem na produkcję niskoemisyjnych biopaliw. Ponadto w Poznaniu rozpoczęły się testy pierwszej ogólnodostępnej stacji wodorowej w Polsce.

Orlen a sprzedaż detaliczna. Wzrosła sprzedaż paliw

Orlen przejął także 266 stacji paliw w Austrii, a w ramach ujednolicenia europejskiej marki zakończono rebranding 90 stacji na Słowacji i rozpoczęto kolejny etap rebrandingu w Niemczech, w efekcie 100 stacji pod szyldem Orlen będzie działać już na początku 2024 roku.

- Koncern odnotował spadek sprzedaży o (-) 2% (r/r), przy wyższej sprzedaży benzyny o 10% oraz paliwa lotniczego JET o 19%, natomiast niższej oleju napędowego o (-) 5%, LPG o (-) 1% oraz COO o (-) 11%. W Polsce sprzedaż była niższa o (-) 7%, w Czechach o (-) 18%, a na (-) Litwie o 37% - czytamy w komunikacie.

Segment detaliczny Orlen w trzecim kwartale 2023 roku zanotował wynik EBITDA na poziomie 601 mln zł, co było możliwe dzięki wzrostowi sprzedaży o 10 proc. Sama benzyna sprzedawała się lepiej o 9 proc., olej napędowy o 12 proc., a LPG o 4 proc.

- Najwyższy wzrost sprzedaży odnotowano w Czechach – o 61%, w Polsce o 9%, i na Litwie o 6%, przy spadku w Niemczech o (-) 4% - czytamy w komunikacie.

Co ciekawe, były prezes Orlenu Jacek Krawiec zarzuca grupie "kreatywną księgowość", która miałaby być związana z ukryciem skali strat związanych z niskimi cenami paliw przed wyborami.

Tak jak się spodziewałem,kreatywna księgowość w wynikach Orlenu za 3 kw.Aby ukryć skalę strat związanych z wyborcza promocja zwana "awariami" ukryto znaczną część tych kosztów w segmecie Rafineria.Detal i Rafineria wygenerowaly łącznie 5.7mld PLN mniej gotówki niż w 3 kw 2022— Jacek Krawiec (@JacekKrawiec5) October 31, 2023

Pieniądze to nie wszystko Paweł Borys Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.