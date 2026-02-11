Najważniejsze informacje:

Pełny zasiłek od razu - przy wypadku w drodze do pracy dostajesz 100 proc. wynagrodzenia chorobowego bez okresu wyczekiwania

- przy wypadku w drodze do pracy dostajesz 100 proc. wynagrodzenia chorobowego bez okresu wyczekiwania Ochrona od pierwszego dnia - świadczenie przysługuje nawet nowo zatrudnionym pracownikom, którzy nie mają jeszcze stażu ubezpieczeniowego

- świadczenie przysługuje nawet nowo zatrudnionym pracownikom, którzy nie mają jeszcze stażu ubezpieczeniowego Konieczna dokumentacja - musisz zgłosić wypadek pracodawcy i przedłożyć odpowiednie formularze do ZUS

- musisz zgłosić wypadek pracodawcy i przedłożyć odpowiednie formularze do ZUS Maksymalnie 182 dni - zasiłek chorobowy wypłacany jest przez pół roku, a w ciąży nawet do 270 dni

Wypadek w drodze do pracy - kiedy przysługuje 100 proc. zasiłku chorobowego

Poślizgnięcie na oblodzonym chodniku, potknięcie o nierówność czy upadek ze schodów w drodze do pracy to częste zimowe scenariusze. Jeśli doznasz urazu w takich okolicznościach, masz prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 100 procent podstawy wymiaru.

To wyjątkowy przywilej. W standardowych sytuacjach chorobowych zasiłek wynosi 80 procent wynagrodzenia. Dodatkowo nie musisz spełniać warunku stażu ubezpieczeniowego. Oznacza to, że pełna ochrona finansowa działa nawet wtedy, gdy wypadek zdarzył się pierwszego dnia w nowej pracy.

Co uznaje się za wypadek w drodze do lub z pracy

ZUS uznaje wypadek za związany z drogą do pracy, gdy spełnione są określone warunki. Trasa musi być najkrótsza lub najbardziej dogodna komunikacyjnie. Nie możesz robić po drodze prywatnych spraw niezwiązanych z pracą.

Prawo do świadczenia zachowują także osoby, u których niezdolność do pracy objawiła się z opóźnieniem. Ważne, aby była ona bezpośrednim skutkiem wcześniejszego wypadku na trasie do lub z miejsca zatrudnienia.

Jakie dokumenty potrzebne do zgłoszenia wypadku w drodze do pracy

Aby uzyskać 100-procentowy zasiłek chorobowy z ZUS, musisz złożyć komplet dokumentów:

Karta wypadku - sporządza ją pracodawca na formularzu Z-3 lub Z-3a. Przedsiębiorcy używają druków Z-3b lub ZAS-53.

- sporządza ją pracodawca na formularzu Z-3 lub Z-3a. Przedsiębiorcy używają druków Z-3b lub ZAS-53. Oświadczenie poszkodowanego - opisujesz dokładny przebieg zdarzenia, godzinę, miejsce i okoliczności wypadku.

- opisujesz dokładny przebieg zdarzenia, godzinę, miejsce i okoliczności wypadku. Dokumenty dodatkowe - zeznania świadków, potwierdzenie czasu i miejsca wypadku. Jeśli doszło do wypadku drogowego, potrzebna jest notatka policyjna.

W dokumentacji wyraźnie zaznacz, że niezdolność do pracy wynika z wypadku w drodze do pracy lub z pracy. To kluczowa informacja dla ZUS przy ustalaniu wysokości świadczenia.

Jak długo wypłacany jest zasiłek chorobowy po wypadku

Pierwszych 33 dni absencji chorobowej finansuje pracodawca poprzez wynagrodzenie chorobowe. Osoby powyżej 50. roku życia otrzymują je przez 14 dni. Po tym okresie wypłatę przejmuje ZUS.

Zasiłek chorobowy po wypadku w drodze do pracy trwa maksymalnie 182 dni. W przypadku ciąży okres ten wydłuża się do 270 dni. Gdy niezdolność do pracy trwa po rozwiązaniu umowy, możesz otrzymywać zasiłek przez 91 dni.

Świadczenie rehabilitacyjne - kolejny etap wsparcia z ZUS

Jeśli po zakończeniu zasiłku chorobowego nadal potrzebujesz leczenia, możesz ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne. Wypłacane jest przez maksymalnie 12 miesięcy.

Uwaga - wysokość świadczenia rehabilitacyjnego po wypadku w drodze do pracy wynosi 90 procent podstawy przez pierwsze trzy miesiące. Następnie spada do 75 procent. Wyjątek stanowi ciąża - wtedy przez cały czas otrzymujesz 100 procent.

Jak wyliczana jest podstawa wymiaru zasiłku chorobowego

Wysokość zasiłku chorobowego ZUS wylicza na podstawie przeciętnego wynagrodzenia pracownika z ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych. Uwzględniany jest przychód przed potrąceniem składek i podatków.

Przedsiębiorcy i osoby z nimi współpracujące mogą otrzymać świadczenie, jeśli ich zadłużenie składkowe nie przekracza 43 zł (1 procent minimalnego wynagrodzenia). Przy większych zaległościach trzeba je uregulować w ciągu pół roku od powstania prawa do zasiłku.

Wypadek w drodze do pracy - najważniejsze zasady

Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim, w wypowiedzi dla Forsal.pl podkreśla znaczenie szybkiego zgłoszenia wypadku. Im sprawniej dostarczysz dokumentację, tym szybciej otrzymasz pełne świadczenie.

Pamiętaj o trzech kluczowych kwestiach:

Zgłoś wypadek pracodawcy natychmiast po zdarzeniu. Zbierz dowody i zeznania świadków. Upewnij się, że w całej dokumentacji zaznaczono związek urazu z drogą do lub z pracy.

Zimowa aura zwiększa ryzyko upadków na śliskich chodnikach. Warto znać swoje prawa, aby w razie nieszczęśliwego wypadku szybko uzyskać należne wsparcie finansowe z ZUS.

