Kuriozalna decyzja ZUS. Chce zwrotu zasiłku za brak pracy na L4

ZUS żąda od pani Ewy zwrotu ponad 140 tys. zł zasiłku, argumentując, że w czasie zwolnienia lekarskiego nie prowadziła działalności gospodarczej, co ma oznaczać, że działalność "nie istniała".

Pani Ewa, przedsiębiorczyni od 2010 roku, przestrzegała przepisów, powstrzymując się od pracy na L4, co ZUS paradoksalnie wykorzystuje jako podstawę do zakwestionowania jej prawa do ubezpieczenia.

Eksperci prawni i ekonomiczni podkreślają kuriozalność sytuacji, wskazując, że przestrzeganie zakazu pracy na L4 nie powinno skutkować utratą prawa do zasiłku ani sugerować braku istnienia firmy.

Sprawa jest obecnie w sądzie, a jej rozstrzygnięcie może mieć istotne konsekwencje dla innych przedsiębiorców w Polsce.

Pani Ewa od 2010 roku prowadzi swoją firmę handlową. Sprzedaje towary głównie przez internet. Jak to w tej branży bywa, jej biznes miał lepsze i gorsze momenty. Były lata z dużymi zyskami, ale zdarzały się też miesiące, gdy sprzedaż praktycznie stawała w miejscu. Mimo to firma cały czas działała, a pani Ewa terminowo opłacała wszystkie podatki i składki. O tym, że traktowała biznes poważnie, świadczy też zaciągnięty na 150 tys. zł kredyt na rozwój i inwestycje w towar.

W 2023 roku kobieta poważnie zachorowała i przez prawie rok musiała przebywać na zwolnieniu lekarskim. Ponieważ regularnie opłacała składkę chorobową, pobierała zasiłek. Robiła dokładnie to, czego wymaga od niej prawo – powstrzymywała się od pracy i skupiała na powrocie do zdrowia. Nikt nie spodziewał się, że właśnie to stanie się problemem. Zakład Ubezpieczeń Społecznych żąda od niej zwrotu 142 tys. zł zasiłku chorobowego i opiekuńczego, bo w czasie choroby powstrzymała się od pracy.

– W czasie pobierania świadczeń nie wykonywała więc działalności zarobkowej, bo art. 17 ustawy zasiłkowej jasno stanowi, że jej wykonywanie skutkuje utratą prawa do zasiłku. I właśnie ten brak aktywności zarobkowej po latach stał się podstawą do zakwestionowania jej prawa do ubezpieczenia – tłumaczy w rozmowie z wyborczą.biz dr Katarzyna Kalata, radczyni prawna, która reprezentuje panią Ewę.

Dlaczego ZUS żąda zwrotu pieniędzy za brak pracy na L4?

Logika ZUS jest zaskakująca. W decyzji z grudnia 2025 roku urzędnicy stwierdzili, że skoro pani Ewa z powodu choroby nie mogła osobiście prowadzić firmy i nie zatrudniała pracowników, to jej działalność w tym czasie... nie istniała. A skoro firma nie istniała, to świadczenia zostały pobrane nienależnie i trzeba je zwrócić.

W dokumencie czytamy: "przebywała Pani na zwolnieniu lekarskim, więc ze względu na chorobę nie mogła pani w tym okresie osobiście wykonywać działalności gospodarczej, zaś nie zgłaszała pani do ubezpieczenia innych osób (...). Uznajemy, zatem że rozpoczęcie działalności nastąpiło po ustaleniu niezdolności do pracy z powodu choroby".

Zdaniem ZUS, brak aktywnej pracy na L4 był dowodem na to, że firma w ogóle nie funkcjonowała. Co więcej, Zakład zakwestionował nie tylko zasiłek chorobowy z 2023 roku, ale też zasiłek opiekuńczy, który kobieta pobierała we wcześniejszych latach na chore dzieci. W sumie dług urósł do 142 tys. zł.

Sprawa jest obecnie w sądzie, do którego odwołała się pani Ewa. Jej firma wciąż działa i ma się znacznie lepiej niż kiedyś – roczne przychody sięgają 1,5 mln zł.

Co mówią przepisy? Eksperci nie mają wątpliwości

Prawo w tej kwestii jest jednoznaczne. Jak wyjaśnia Przemysław Hinc z PJH Doradztwo Gospodarcze, przedsiębiorca podlega ubezpieczeniom od dnia rozpoczęcia działalności do dnia jej zaprzestania. Jedynym wyjątkiem jest okres, w którym działalność jest formalnie zawieszona w rejestrze CEIDG. Pani Ewa nigdy swojej firmy nie zawiesiła. Prowadzi ją od 2010 roku.

– Gdy działalność nie została zawieszona, samo przebywanie na zwolnieniu lekarskim lub urlopie macierzyńskim nie przerywa ciągłości ubezpieczenia. W okresie niezdolności do pracy przedsiębiorca nie ma obowiązku opłacania składek, ale pozostaje objęty ubezpieczeniem i ma prawo do zasiłku – dodaje cytowany przez wyborcza.biz Hinc.

Tymczasem, jak wskazuje orzecznictwo Sądu Najwyższego, każda praca zarobkowa wykonywana w czasie zwolnienia lekarskiego powoduje utratę prawa do świadczeń chorobowych. Dotyczy to również przedsiębiorców. Gdyby pani Ewa pracowała na L4, musiałaby zwrócić zasiłek. Zrobiła odwrotnie – i ZUS również każe jej zwracać pieniądze.