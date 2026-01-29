Co się zmienia:

Zielona legitymacja emeryta-rencisty przechodzi do historii – zastąpi ją szara karta z nowoczesnymi zabezpieczeniami

Stare dokumenty pozostają ważne, seniorzy nie muszą ich wymieniać

Nowe legitymacje ZUS zacznie wydawać już za kilka tygodni

Dodatkowe zabezpieczenia skutecznie utrudnią fałszerstwa i oszustwa

Dlaczego ZUS zmienia legitymacje emeryta-rencisty?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało projekt nowego wzoru legitymacji emeryta-rencisty. Powód? Obecne zielone karty nie spełniają wymogów bezpieczeństwa. Legitymacja emeryta-rencisty to dokument publiczny kategorii trzeciej. Ma wpływ na bezpieczeństwo państwa i obrotu gospodarczego.

Ustawa o dokumentach publicznych z 2018 roku narzuciła konkretny termin. Do 12 lipca 2026 roku wszystkie dokumenty muszą mieć odpowiednie zabezpieczenia. Po tej dacie ZUS nie będzie mógł korzystać ze starych blankietów.

Jak będzie wyglądać nowa legitymacja emeryta?

Nowy dokument zachowa formę plastikowej karty. Główna zmiana to kolor – zamiast zielonego będzie szary. Ale najważniejsze są zabezpieczenia przed fałszerstwami.

Na legitymacji znajdą się:

imię i nazwisko seniora

numer PESEL

numer legitymacji

rodzaj świadczenia (emerytura lub renta)

termin ważności

skrót „LER" w alfabecie Braille'a dla osób niewidomych

Kiedy ZUS zacznie wydawać nowe legitymacje emeryta-rencisty?

Nowe karty pojawią się 14 dni po publikacji rozporządzenia w Dzienniku Ustaw. Projekt jest obecnie na etapie konsultacji społecznych. Seniorzy mogą spodziewać się nowych dokumentów w ciągu najbliższych tygodni.

Ważna informacja: stare legitymacje zachowują ważność. Nie trzeba ich wymieniać. Obowiązują przez cały okres, na jaki zostały wydane.

Czy trzeba wymieniać starą zieloną legitymację?

Nie. Ministerstwo wyraźnie to podkreśla – wymiana nie jest obowiązkowa. Posiadacze zielonych kart mogą z nich korzystać do końca ważności. ZUS wydaje nowe legitymacje automatycznie, z urzędu. Senior nie musi składać żadnego wniosku.

Jakie zniżki daje legitymacja emeryta-rencisty?

Dokument to przepustka do wielu ulg i rabatów:

bezpłatne przejazdy komunikacją miejską (w większości miast)

zniżki na bilety PKP

rabaty w aptekach

obniżone ceny w domach wczasowych

preferencje w wielu innych miejscach

Dlatego fałszerze często próbują podrabiać ten dokument. Nowe zabezpieczenia skutecznie to utrudnią.

Legitymacja emeryta w smartfonie

Od 2023 roku legitymacja jest dostępna w aplikacji mObywatel. Senior może pokazać ją z telefonu zamiast nosić plastikową kartę. To wygodne rozwiązanie, szczególnie dla osób aktywnych.

Elektroniczna wersja ma taką samą moc prawną jak plastikowa. Można jej używać wszędzie tam, gdzie wymagane jest potwierdzenie statusu emeryta lub rencisty.

Dlaczego poprzednio zmieniano wzór legitymacji?

Ostatnia zmiana miała miejsce w 2017 roku. Wtedy dodano alfabet Braille'a dla osób niewidomych. Był to ważny krok w kierunku dostępności dokumentu dla wszystkich seniorów.

Teraz priorytetem stało się bezpieczeństwo. Nowoczesne zabezpieczenia mają chronić przed oszustami i fałszerzami.

Obecnie rozporządzenie jest na etapie konsultacji społecznych.

