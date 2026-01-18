Wniosek o zasiłek pogrzebowy możesz złożyć bezpośrednio w ZUS lub za pośrednictwem zakładu pogrzebowego

ZUS może wypłacić zasiłek bezpośrednio na konto zakładu pogrzebowego na podstawie upoważnienia

Od stycznia obowiązuje nowy formularz ZUS Z-12 dostępny na stronie internetowej ZUS

Do wniosku musisz dołączyć rachunki za poniesione koszty pogrzebu oraz wymagane oświadczenia

Wniosek o zasiłek pogrzebowy przez zakład pogrzebowy – nowa możliwość

Najważniejszą zmianą od 1 stycznia 2026 roku, oprócz zwiększenia kwoty zasiłku z 4 tys. zł do 7 tys. zł, jest możliwość złożenia wniosku o zasiłek pogrzebowy za pośrednictwem zakładu pogrzebowego. Z tej opcji mogą skorzystać zarówno członkowie rodziny osoby zmarłej, jak i inne osoby uprawnione, które pokryły koszty pogrzebu.

Wniosek składany przez zakład pogrzebowy musi zawierać dane tego zakładu. Zakład przekazuje wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną formularz wraz z dokumentami do ZUS w formie papierowej – pocztą lub osobiście w placówce.

Zasiłek pogrzebowy bezpośrednio na konto zakładu pogrzebowego

ZUS wprowadza praktyczne rozwiązanie dla osób uprawnionych. Jeśli złożysz wniosek za pośrednictwem zakładu pogrzebowego, możesz upoważnić ZUS do wypłaty zasiłku bezpośrednio na konto tego zakładu. Upoważnienie zawierasz bezpośrednio we wniosku.

To rozwiązanie pozwala na szybsze rozliczenie kosztów pogrzebu z zakładem pogrzebowym bez konieczności oczekiwania na przelew na własne konto.

Nowy formularz ZUS Z-12 – co musi zawierać wniosek

Od 1 stycznia 2026 roku obowiązuje nowy formularz wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego oznaczony symbolem ZUS Z-12. Znajdziesz go na stronie internetowej ZUS.

Wniosek musi zawierać następujące oświadczenia 0:

stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa z osobą zmarłą

objęciu ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi – jeśli jest to niezbędne

pokryciu kosztów pogrzebu w całości lub części

niepobraniu zasiłku pogrzebowego z innego tytułu

Jeśli składasz wniosek przez system eZUS, możesz korzystać z dotychczasowego formularza do czasu wprowadzenia nowej wersji elektronicznej.

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku o zasiłek pogrzebowy

Do wniosku o zasiłek pogrzebowy musisz dołączyć rachunki dokumentujące poniesione koszty pogrzebu, takie jak faktury. Jeśli oryginały złożyłeś w banku, możesz załączyć kopie potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem.

W zależności od sytuacji mogą być potrzebne dodatkowe dokumenty. Jeśli dziecko urodziło się martwe i brak jest aktu urodzenia z odpowiednią adnotacją, musisz przedłożyć kartę zgonu lub zaświadczenie lekarskie. W przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej potrzebny jest dokument to potwierdzający.

Gdy akt zgonu lub akt urodzenia martwego dziecka powstały za granicą, należy je również dołączyć do wniosku.

Wniosek o zasiłek pogrzebowy – gdzie i jak złożyć

Wniosek o zasiłek pogrzebowy możesz złożyć na trzy sposoby. Pierwszy to bezpośrednie złożenie dokumentów w placówce ZUS. Drugi to skorzystanie z systemu eZUS i załączenie dokumentów elektronicznie. Trzeci to złożenie wniosku za pośrednictwem zakładu pogrzebowego.

Wybór sposobu zależy od Twojej preferencji i sytuacji. System eZUS pozwala na najszybsze załatwienie sprawy, ale wymaga posiadania profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego. Złożenie przez zakład pogrzebowy to wygodna opcja dla osób, które chcą od razu uregulować należność z zakładem.

