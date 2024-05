i Autor: Wojciech Wójcikowski

PFRON

Wypłacają 3200 zł na rehabilitację. Jakie warunki trzeba spełnić?

Rehabilitacja 25 plus to pilotażowy program skierowany do specjalistycznych ośrodków pomagających niepełnosprawnym. Stawka osobowa przypadająca na jednego beneficjenta programu to 3200 zł miesięcznie. Nie można przegapić terminu. Nabór wniosków na rok szkolny 2024/2025 zaplanowano na okres od 29 kwietnia 2024 r. do 7 czerwca 2024 r.