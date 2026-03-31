Wyspa Chark jest kluczowym hubem naftowym Iranu, przez który przepływa 90% irańskiego eksportu ropy, co czyni ją "klejnotem w koronie" ich przemysłu naftowego.

Zajęcie Chark przez USA znacząco ograniczyłoby dochody Iranu, dając Amerykanom kontrolę nad irańskim eksportem ropy, ale mogłoby też sprowokować Iran do ataków na cele ekonomiczne w regionie.

Decyzja o zajęciu Chark niesie ze sobą ryzyko eskalacji konfliktu i zwiększenia liczby amerykańskich ofiar, choć niektórzy eksperci widzą w tym strategiczną przewagę w negocjacjach z Iranem.

Mimo że USA rozważa zajęcie wyspy Chark, nie wpłynie to na blokadę Cieśniny Ormuz, gdyż Iran może nadal zagrażać żegludze z innych wysp w Zatoce Perskiej.

Czym jest wyspa Chark i dlaczego jest tak ważna dla Iranu?

Wyobraź sobie niewielki skrawek lądu, długi na 8 i szeroki na 5 kilometrów, który decyduje o losach gospodarki całego państwa. Taka właśnie jest wyspa Chark. Prezydent USA Donald Trump nazwał ją „klejnotem w koronie” irańskiego przemysłu naftowego i nie ma w tym ani grama przesady. To właśnie tam, 25 kilometrów od wybrzeża, trafia niemal cała ropa wydobywana przez Iran. Dlaczego? Bo większość irańskiego wybrzeża Zatoki Perskiej jest zbyt płytka, by mogły do niej dobić gigantyczne supertankowce. Ropa jest więc pompowana na wyspę podwodnymi rurociągami, a stamtąd rusza w świat.

Przez wyspę Chark, stanowiącą najważniejszy hub naftowy Iranu, przepływa aż 90 proc. eksportu ropy tego kraju. Odcięcie tego punktu byłoby dla Teheranu potężnym ciosem finansowym. To jednak nie tylko strategiczny terminal. W przeszłości wyspa służyła za więzienie, a dziś mieszka na niej około 8 tysięcy ludzi, głównie pracowników sektora naftowego. W przeciwieństwie do jałowego krajobrazu regionu, Chark jest pełna zieleni i słodkiej wody. Znajdują się tam też liczące 2400 lat zabytki i fort zbudowany przez Holendrów w XVIII wieku.

Co Amerykanie zyskaliby, zajmując wyspę Chark?

Przejęcie kontroli nad Chark to dla Stanów Zjednoczonych przede wszystkim sposób na zakręcenie kurka z pieniędzmi dla irańskiego reżimu. Jak ocenia dr Bartosz Bojarczyk z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dałoby to Amerykanom pełną kontrolę nad aktywnością gospodarczą Iranu. „Eksport irańskiej ropy byłby w rękach Amerykanów” – mówi wprost ekspert. To jednak nie wszystko. Część amerykańskich strategów wojskowych uważa, że bez zajęcia wyspy nie da się wygrać wojny z Iranem.

Francis A. Galgano, profesor geografii wojskowej na Uniwersytecie Villanova, twierdzi, że jeśli celem jest zwycięstwo, zdobycie Chark musi być jednym z głównych celów. Zajęcie wyspy Chark dałoby Stanom Zjednoczonym ogromną przewagę w negocjacjach i mogłoby być kluczem do wygrania ewentualnej wojny z Iranem. To potężna karta przetargowa, która miałaby zmusić Teheran do ustępstw i zakończenia ataków na statki handlowe w strategicznej cieśninie Ormuz. Prezydent Donald Trump dał zresztą Iranowi czas do 6 kwietnia na zaakceptowanie porozumienia, grożąc atakami na infrastrukturę energetyczną.

Scenariusz, w którym amerykańscy żołnierze lądują na Chark, niesie ze sobą ogromne ryzyko. Dr Bartosz Bojarczyk ostrzega, że przyparty do muru Iran może zareagować w sposób nieprzewidywalny i gwałtowny. „Przyparty do muru irański reżim może zacząć uderzać bez opamiętania w cele ekonomiczne państw Zatoki Perskiej” – ocenia ekspert. To nie są puste słowa. Teheran już w przeszłości udowodnił, że jest do tego zdolny, atakując fabrykę aluminium w Bahrajnie, terminal gazu w Katarze czy stację odsalania wody w Kuwejcie.

