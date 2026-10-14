Wyższa renta wdowia jeszcze w tym roku. Kto i kiedy dostanie pieniądze?

Choć nowe przepisy wchodzą w życie od 1 stycznia 2027 roku, to część seniorów zobaczy wyższe przelewy na swoich kontach jeszcze przed końcem tego roku. Skąd ta różnica? Wszystko przez kalendarz.

Zasada jest prosta: jeśli termin wypłaty świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przypada na dzień wolny od pracy, pieniądze muszą zostać wysłane wcześniej. A ponieważ 1 stycznia 2027 roku to Nowy Rok, czyli dzień ustawowo wolny, ZUS musi zrealizować przelewy z wyprzedzeniem - tłumaczy portal WNP.

Dotyczy to wszystkich wdów i wdowców, którzy standardowo otrzymują swoje świadczenie pierwszego dnia każdego miesiąca. W ich przypadku styczniowa, wyższa już renta zostanie wypłacona w ostatnim dniu roboczym grudnia, czyli w czwartek, 31 grudnia 2026 roku.

Jak zmienią się zasady renty wdowiej od 1 stycznia 2027 roku?

Kluczowa zmiana dotyczy sposobu, w jaki Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wyliczał wysokość świadczenia. Do tej pory wdowa lub wdowiec mogli zachować swoje świadczenie (emeryturę lub rentę) i do tego dobrać 15% świadczenia po zmarłym małżonku, albo na odwrót – pobierać rentę rodzinną po małżonku i dodać do niej 15% swojego świadczenia.

Od 1 stycznia 2027 roku ten dodatek będzie znacznie wyższy. Najważniejsza zmiana, jaką wprowadzają nowe zasady renty wdowiej, to podniesienie dodatku z drugiego świadczenia z 15 do 25 procent.

Mówiąc prościej, od nowego roku senior, który stracił współmałżonka, będzie mógł wybrać korzystniejszą dla siebie opcję:

swoja emerytura lub renta + 25% renty rodzinnej po zmarłym,

renta rodzinna po zmarłym + 25% swojej emerytury lub renty.

To właśnie ta zmiana w przepisach przełoży się bezpośrednio na wyższe kwoty w portfelach uprawnionych osób.

Ile wyniesie podwyżka? Zobacz konkretne wyliczenia

Zgodnie z wyliczeniami przedstawionymi przez dziennik „Fakt”, podwyżki będą odczuwalne i w zależności od wysokości pobieranych świadczeń mogą sięgnąć kilkuset złotych. Wprowadzana od nowego roku renta wdowia 2027 przyniesie w wielu przypadkach podwyżki rzędu od 200 do nawet blisko 400 złotych miesięcznie.

Oto kilka przykładów, jak mogą zmienić się miesięczne wypłaty brutto:

Obecnie 2275 zł → od 1 stycznia 2027 r. 2473 zł (o 198 zł więcej)

Obecnie 2500 zł → od 1 stycznia 2027 r. 2700 zł (o 200 zł więcej)

Obecnie 3100 zł → od 1 stycznia 2027 r. 3300 zł (o 200 zł więcej)

Obecnie 3920 zł → od 1 stycznia 2027 r. 4200 zł (o 280 zł więcej)

Obecnie 4450 zł → od 1 stycznia 2027 r. 4750 zł (o 300 zł więcej)

Obecnie 5070 zł → od 1 stycznia 2027 r. 5450 zł (o 380 zł więcej)

Nowe przepisy to realne wsparcie dla budżetów wielu osób, które po śmierci współmałżonka musiały zmierzyć się z pogorszeniem sytuacji materialnej. Wyższy dodatek do świadczenia zapewni im większą stabilność finansową, a dla części z nich ta pozytywna zmiana nadejdzie symbolicznie, jeszcze przed końcem tego roku.

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