Wyższa renta wdowia od 2027 r. Część seniorów dostanie pieniądze wcześniej

Karol Kobos
Karol Kobos
2026-10-14 10:40

Od 1 stycznia 2027 roku zmieniają się zasady przyznawania renty wdowiej. Dla wielu seniorów oznacza to podwyżki sięgające nawet 380 zł miesięcznie. Co ważne, nowe zasady renty wdowiej sprawią, że część uprawnionych dostanie pierwsze wyższe świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jeszcze w grudniu tego roku.

Starsza kobieta siedząca tyłem na ławce i czytająca gazetę. O zmianach w rencie wdowiej przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Renta wdowia - jakie zasady, kiedy pierwsze wypłaty?

Wyższa renta wdowia jeszcze w tym roku. Kto i kiedy dostanie pieniądze?

Choć nowe przepisy wchodzą w życie od 1 stycznia 2027 roku, to część seniorów zobaczy wyższe przelewy na swoich kontach jeszcze przed końcem tego roku. Skąd ta różnica? Wszystko przez kalendarz. 

Zasada jest prosta: jeśli termin wypłaty świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przypada na dzień wolny od pracy, pieniądze muszą zostać wysłane wcześniej. A ponieważ 1 stycznia 2027 roku to Nowy Rok, czyli dzień ustawowo wolny, ZUS musi zrealizować przelewy z wyprzedzeniem - tłumaczy portal WNP.

Dotyczy to wszystkich wdów i wdowców, którzy standardowo otrzymują swoje świadczenie pierwszego dnia każdego miesiąca. W ich przypadku styczniowa, wyższa już renta zostanie wypłacona w ostatnim dniu roboczym grudnia, czyli w czwartek, 31 grudnia 2026 roku.

Jak zmienią się zasady renty wdowiej od 1 stycznia 2027 roku?

Kluczowa zmiana dotyczy sposobu, w jaki Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wyliczał wysokość świadczenia. Do tej pory wdowa lub wdowiec mogli zachować swoje świadczenie (emeryturę lub rentę) i do tego dobrać 15% świadczenia po zmarłym małżonku, albo na odwrót – pobierać rentę rodzinną po małżonku i dodać do niej 15% swojego świadczenia.

Od 1 stycznia 2027 roku ten dodatek będzie znacznie wyższy. Najważniejsza zmiana, jaką wprowadzają nowe zasady renty wdowiej, to podniesienie dodatku z drugiego świadczenia z 15 do 25 procent.

Mówiąc prościej, od nowego roku senior, który stracił współmałżonka, będzie mógł wybrać korzystniejszą dla siebie opcję:

  • swoja emerytura lub renta + 25% renty rodzinnej po zmarłym,
  • renta rodzinna po zmarłym + 25% swojej emerytury lub renty.

To właśnie ta zmiana w przepisach przełoży się bezpośrednio na wyższe kwoty w portfelach uprawnionych osób.

Ile wyniesie podwyżka? Zobacz konkretne wyliczenia

Zgodnie z wyliczeniami przedstawionymi przez dziennik „Fakt”, podwyżki będą odczuwalne i w zależności od wysokości pobieranych świadczeń mogą sięgnąć kilkuset złotych. Wprowadzana od nowego roku renta wdowia 2027 przyniesie w wielu przypadkach podwyżki rzędu od 200 do nawet blisko 400 złotych miesięcznie.

Oto kilka przykładów, jak mogą zmienić się miesięczne wypłaty brutto:

  • Obecnie 2275 zł → od 1 stycznia 2027 r. 2473 zł (o 198 zł więcej)
  • Obecnie 2500 zł → od 1 stycznia 2027 r. 2700 zł (o 200 zł więcej)
  • Obecnie 3100 zł → od 1 stycznia 2027 r. 3300 zł (o 200 zł więcej)
  • Obecnie 3920 zł → od 1 stycznia 2027 r. 4200 zł (o 280 zł więcej)
  • Obecnie 4450 zł → od 1 stycznia 2027 r. 4750 zł (o 300 zł więcej)
  • Obecnie 5070 zł → od 1 stycznia 2027 r. 5450 zł (o 380 zł więcej)

Nowe przepisy to realne wsparcie dla budżetów wielu osób, które po śmierci współmałżonka musiały zmierzyć się z pogorszeniem sytuacji materialnej. Wyższy dodatek do świadczenia zapewni im większą stabilność finansową, a dla części z nich ta pozytywna zmiana nadejdzie symbolicznie, jeszcze przed końcem tego roku.

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