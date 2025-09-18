• Nauczyciele z długim stażem (40 i 45 lat pracy) otrzymają znacznie wyższe nagrody jubileuszowe, sięgające nawet 400% miesięcznego wynagrodzenia.

• Zmiany w nagrodach jubileuszowych wejdą w życie po 31 grudnia 2025 roku, a pierwszych wyższych wypłat można spodziewać się w 2026 roku.

• Do stażu pracy uprawniającego do nagrody wliczają się wszystkie okresy zatrudnienia, niezależnie od wymiaru etatu.

• Nagroda jubileuszowa jest wypłacana niezwłocznie po osiągnięciu wymaganego stażu, najpóźniej z wynagrodzeniem za dany miesiąc.

Nowelizacja Karty Nauczyciela przewiduje kluczowe dla belfrów zmiany. W myśl nowych regulacji za 40 lat pracy będzie wzrost nagrody z 250% do 300% pensji, a za 45 lat pracy – nowy próg wzrasta aż do 400% wynagrodzenia. Dzięki tym zmianom nauczyciele z bardzo długim stażem pracy otrzymają jednorazowo kwotę równą kilku miesięcznym pensjom. Dla porównania, oto jak wyglądają progi i stawki nagród jubileuszowych w 2025 roku:

20 lat pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego

25 lat pracy – 100% wynagrodzenia miesięcznego

30 lat pracy – 150% wynagrodzenia miesięcznego

35 lat pracy – 200% wynagrodzenia miesięcznego

40 lat pracy – 250% wynagrodzenia miesięcznego

Nowe zasady obejmą nauczycieli, którzy osiągną wymagany staż pracy po 31 grudnia 2025 roku. Ci, którzy nabędą prawo do nagrody wcześniej, będą rozliczani według dotychczasowych stawek. Pierwszych wyższych wypłat można spodziewać się w 2026 roku, najczęściej od nowego roku szkolnego.

Odpowiedzi na pytania:

Czy nauczyciel, który nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w grudniu 2025, dostanie wyższą stawkę? Nie. Zmiany obejmą tylko tych, którzy osiągną odpowiedni staż po 31 grudnia 2025 roku.

Ile dokładnie wyniesie nagroda dla nauczyciela za 45 lat pracy? Będzie to równowartość 400% miesięcznego wynagrodzenia, czyli cztery pensje w jednym przelewie.

Czy praca na część etatu też się liczy do stażu? Tak. Wszystkie okresy zatrudnienia, zarówno na pełen etat, jak i na część etatu, wliczają się do stażu uprawniającego do nagrody.

Kiedy jest wypłacana nagroda jubileuszowa dla nauczyciela? Nagroda przysługuje w momencie osiągnięcia wymaganego stażu pracy. Powinna zostać wypłacona niezwłocznie, najpóźniej razem z wynagrodzeniem za miesiąc, w którym nauczyciel uzyskał prawo do nagrody.

